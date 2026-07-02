México se enfrentará con Inglaterra el próximo domingo 5 de julio en el Estadio Azteca por los octavos de final del Mundial 2026.
Oasis versus Maná en el Mundial 2026: Liam Gallagher y Fher Olivera tuvieron un cruce en redes por el partido Inglaterra - México
Gallagher anticipó una goleada inglesa antes del duelo del próximo domingo en el Estadio Azteca, generando fuerte repercusión entre hinchas de ambos equipos.
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En la previa del partido, la tensión escaló en redes sociales con un intercambio que sumó a dos figuras de la música internacional.
Liam Gallagher, cantante de Oasis, publicó una predicción contundente sobre el encuentro, y Fher Olvera, líder de Maná, respondió defendiendo al conjunto mexicano y encendió aún más la expectativa sobre el cruce entre ambas selecciones. A continuación, conocé los detalles.
La predicción de Liam Gallagher
El cruce entre Inglaterra y México también tuvo un capítulo mediático inesperado. En X (ex Twitter), una usuaria (@angelchilddemo) le preguntó a Gallagher: "Liam, ¿cómo te sentís con la idea de que Inglaterra sea aplastada en el Azteca?".
El músico dejó su pronóstico sin rodeos: "Creo que le ganaremos a México 5-0", una frase que rápidamente se viralizó y generó repercusión entre hinchas de ambos países. La publicación ya supera los 3 millones de "Me gusta" y el millón de comentarios.
La selección inglesa llega a este partido tras una fase de grupos muy sólida, en la que finalizó invicta. Debutó con un triunfo por 4-2 ante Croacia, luego igualó 0-0 frente a Ghana y cerró con una victoria por 2-0 ante Panamá, asegurando el primer puesto de la zona L.
En los 16avos de final, el conjunto volvió a responder en un duelo exigente frente a RD Congo, al que venció por 2-1 en un partido ajustado que resolvió en el tramo final.
"Ubicate wey": la respuesta del cantante de Maná
La respuesta no tardó en llegar desde el lado mexicano. Fher Olvera, vocalista de Maná, reaccionó al pronóstico del músico británico a través de un video publicado en Instagram, donde cuestionó con firmeza la predicción de una goleada inglesa.
En su mensaje, el cantante repasó lo dicho por Gallagher y dijo con un tono directo: "A ver, no manches. Ubícate, wey. ¿5 a 0? Cálmate".
"Nos vemos el domingo para ver como nos va", concluyó el líder de la banda, encendiendo las expectativas del encuentro por octavos de final.
En lo futbolístico, México llega a este cruce tras una fase de grupos perfecta. En su debut venció 1-0 a Corea del Sur, luego superó 3-0 a Chequia, y finalizó con un 2-0 ante Sudáfrica, terminando invicto y con puntaje ideal en el Grupo A.
En los 16avos de final, el conjunto mexicano sostuvo su gran momento al derrotar por 2-0 a Ecuador.
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