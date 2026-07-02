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2 de julio 2026 - 10:55

Oasis versus Maná en el Mundial 2026: Liam Gallagher y Fher Olivera tuvieron un cruce en redes por el partido Inglaterra - México

Gallagher anticipó una goleada inglesa antes del duelo del próximo domingo en el Estadio Azteca, generando fuerte repercusión entre hinchas de ambos equipos.

Fher Olvera respondió con un video en Instagram que rápidamente se viralizó.&nbsp;

Fher Olvera respondió con un video en Instagram que rápidamente se viralizó. 

México se enfrentará con Inglaterra el próximo domingo 5 de julio en el Estadio Azteca por los octavos de final del Mundial 2026.

En la previa del partido, la tensión escaló en redes sociales con un intercambio que sumó a dos figuras de la música internacional.

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Liam Gallagher, cantante de Oasis, publicó una predicción contundente sobre el encuentro, y Fher Olvera, líder de Maná, respondió defendiendo al conjunto mexicano y encendió aún más la expectativa sobre el cruce entre ambas selecciones. A continuación, conocé los detalles.

La predicción de Liam Gallagher

El cruce entre Inglaterra y México también tuvo un capítulo mediático inesperado. En X (ex Twitter), una usuaria (@angelchilddemo) le preguntó a Gallagher: "Liam, ¿cómo te sentís con la idea de que Inglaterra sea aplastada en el Azteca?".

El músico dejó su pronóstico sin rodeos: "Creo que le ganaremos a México 5-0", una frase que rápidamente se viralizó y generó repercusión entre hinchas de ambos países. La publicación ya supera los 3 millones de "Me gusta" y el millón de comentarios.

La selección inglesa llega a este partido tras una fase de grupos muy sólida, en la que finalizó invicta. Debutó con un triunfo por 4-2 ante Croacia, luego igualó 0-0 frente a Ghana y cerró con una victoria por 2-0 ante Panamá, asegurando el primer puesto de la zona L.

En los 16avos de final, el conjunto volvió a responder en un duelo exigente frente a RD Congo, al que venció por 2-1 en un partido ajustado que resolvió en el tramo final.

"Ubicate wey": la respuesta del cantante de Maná

La respuesta no tardó en llegar desde el lado mexicano. Fher Olvera, vocalista de Maná, reaccionó al pronóstico del músico británico a través de un video publicado en Instagram, donde cuestionó con firmeza la predicción de una goleada inglesa.

En su mensaje, el cantante repasó lo dicho por Gallagher y dijo con un tono directo: "A ver, no manches. Ubícate, wey. ¿5 a 0? Cálmate".

"Nos vemos el domingo para ver como nos va", concluyó el líder de la banda, encendiendo las expectativas del encuentro por octavos de final.

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En lo futbolístico, México llega a este cruce tras una fase de grupos perfecta. En su debut venció 1-0 a Corea del Sur, luego superó 3-0 a Chequia, y finalizó con un 2-0 ante Sudáfrica, terminando invicto y con puntaje ideal en el Grupo A.

En los 16avos de final, el conjunto mexicano sostuvo su gran momento al derrotar por 2-0 a Ecuador.

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