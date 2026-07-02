La fuerte confesión de Romelu Lukaku tras liderar la remontada de Bélgica: "No debería estar en el Mundial" + Agregar ámbito en









Tras el 3-2 ante Senegal y el pase a octavos, el delantero belga habló de su momento personal y aseguró que dudó de su presencia en la Copa del Mundo.

Romelu Lukaku fue protagonista de la remontada de Bélgica y habló de su presente personal en el Mundial 2026.

Romelu Lukaku se convirtió en pieza clave de la remontada de Bélgica ante Senegal en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un partido en el que el conjunto europeo pasó de estar 0-2 abajo a sellar la clasificación con un gol decisivo en el cierre de la prórroga en Seattle.

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El delantero calificó el triunfo como una de las victorias más importantes del proceso, destacando el carácter del equipo en un duelo que se mantuvo cuesta arriba durante gran parte del encuentro. Bélgica logró revertir la historia en los minutos finales y terminó avanzando con sufrimiento a la siguiente ronda.

Bélgica avanzó a los octavos de final tras un triunfo agónico ante Senegal en Seattle. En conferencia de prensa, Lukaku valoró la reacción del equipo tras una noche compleja ante un rival exigente. “Ya he vivido suficientes partidos de este tipo. Fue intenso, pero demostramos carácter y garra. Necesitamos victorias como esta para unir aún más al grupo. Estas son las victorias más bonitas para nosotros y para la afición”, afirmó el delantero.

El atacante también destacó el nivel de Senegal, que dominó durante buena parte del encuentro. El desarrollo del partido mostró a un equipo africano superior hasta los minutos finales, cuando Bélgica logró el empate y luego la victoria en el alargue.

El costado personal de Lukaku Más allá del resultado, el delantero abrió una reflexión sobre su situación personal en la previa del torneo. “Yo, la verdad, estoy feliz de estar aquí. Porque, bueno, si miras cómo ha ido mi temporada, normalmente, no debería haber estado aquí en el Mundial. Así que para mí, estar aquí, jugar, ayudar a mi equipo, ser decisivo, ser decisivo en un partido, sí, es genial”, expresó.

Lukaku reconoció que su presencia en la convocatoria estuvo en duda hasta los últimos meses y que una charla con el entrenador Rudi García fue determinante para su continuidad en la selección. Su rol dentro del plantel, según explicó, también lo llevó a tomar decisiones en el partido, como ceder la ejecución de un penal clave. El delantero belga reflexionó sobre su convocatoria y su rol dentro del equipo tras un partido clave. Imagen: BBC Liderazgo dentro y fuera de la cancha El delantero del Napoli remarcó la importancia del grupo por encima de las individualidades en una victoria cargada de tensión. “¿Quería patear el penal? Sí, pero mentalmente aún estoy pasando por momentos difíciles, así que prefiero dejarle un momento tan importante a Youri. El equipo es lo primero”, sostuvo. Además, Lukaku se mostró emocionado al hablar de su familia y de su recorrido reciente, asegurando que siente la presencia de su padre en cada paso del torneo. Para el atacante, este Mundial representa no solo un desafío deportivo, sino también un proceso personal de superación en medio de un contexto complejo.