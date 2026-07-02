Hinchas demandan por u$s5 millones a la revendedora StubHub por la cancelación de entradas para el Mundial 2026

Aficionados del Mundial 2026 han demandado a la plataforma de reventa StubHub Inc. por no haberles entregado las costosas entradas que compraron en el mercado secundario para el torneo de la FIFA.

Hinchas demandan por USD 5 millones a la revendedora StubHub por la cancelación de entradas para el Mundial 2026

Hinchas de diversos países del Mundial 2026 demandaron a la plataforma de reventa StubHub Inc. por no haberles entregado las costosas entradas que compraron en el mercado secundario para el torneo de la FIFA.

En una demanda colectiva presentada a última hora del martes ante el tribunal federal de Manhattan, los hinchas alegaron que "no recibieron lo que pagaron" , ya que StubHub nunca les entregó las entradas prometidas. StubHub no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La demanda reclama una indemnización por daños y perjuicios, de al menos u$s 5 millones para miles de personas en Estados Unidos que no recibieron las entradas para el Mundial que compraron a través de StubHub, por presuntas infracciones de diversas leyes de protección del consumidor y de publicidad engañosa.

La empresa revendedora de entradas dijo que no haría comentarios sobre el litigio pendiente, pero agregó en un comunicado: "Nuestro único objetivo es que los aficionados puedan asistir a los eventos, y si algo sale mal, nuestra garantía FanProtect ofrece boletos de reemplazo o un reembolso completo".

"La Copa del Mundo no es la excepción, y los inconvenientes que han experimentado los aficionados se deben en gran medida a problemas con la propia infraestructura de venta de boletos del organizador del evento" , detalló el sitio.

La FIFA había instado a los aficionados a utilizar únicamente su propia plataforma oficial de reventa, afirmando que era fiable.

Los aficionados han inundado las redes sociales durante el torneo en Estados Unidos, México y Canadá, culpando a StubHub por las cancelaciones de entradas de última hora y por incumplir sus garantías de que podrían obtener boletos de sustitución.

Muchos titulares de entradas afirman que recorrieron largas distancias para ver los partidos, y que los reembolsos de las entradas les sirvieron de poco consuelo, ya que se quedaron con los gastos de los billetes de avión y el alojamiento.

"Les mintieron y compraron entradas para el Mundial por grandes sumas de dinero, solo para incurrir en enormes pérdidas económicas", reza la denuncia.

"Esto supone un nuevo mínimo para un sector de la venta de entradas deportivas que ha estado plagado de problemas de protección al consumidor una y otra vez, en detrimento de los aficionados que hacen que el deporte sea especial", concluye.