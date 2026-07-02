Con Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal, los tres partidos de este jueves 2 de julio del Mundial 2026 + Agregar ámbito en









Esta jornada viviremos tres apasionantes partidos del Mundial 2026, con la presencia estelar de figuras como Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal definiendo su futuro.

Con Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal, los tres partidos de este jueves 2 de julio del Mundial 2026

La segunda fase del Mundial 2026 ya está en marcha y los dieciseisavos de final siguen con la jornada del jueves con dos partidos de alto voltaje.

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En el primer turno, España se enfrentará a Austria desde las 16, en un partido que cruza a uno de los candidatos con el segundo del grupo de Argentina.

A las 20, la Portugal de Cristiano Ronaldo choca con la Croacia de Modric, que se metió como segunda. Por último, a la medianoche se medirán Suiza y Argelia, que compartió grupo con la Selección Argentina.

España vs. Austria 16:00 | Los Ángeles Stadium | Ver en D Sports "La Roja", con 7 puntos, viene de quedar primera en su grupo y es una de las candidatas a quedarse con el título. Los dirigidos por Luis de la Fuente comenzaron con un sorpresivo empate sin goles ante Cabo Verde, luego golearon 4-0 a Arabia Saudita y cerraron con un triunfo 1-0 ante Uruguay.

Austria buscará dar un batacazo más en el Mundial y eliminar a España. El conjunto de Ralf Rangnick, que finalizó 2° en el Grupo J, empezó con un 3-1 a favor ante Jordania, luego se topó con la Selección Argentina y cayó 2-0 y en la tercera jornada, en uno de los mejores partidos, empató 3-3 ante Argelia.

Portugal vs. Croacia 20:00| Toronto Stadium | TyC Sports + Telefé Los lusos, que en la previa eran nombrados como candidatos, no redondearon una fase de grupos de la mejor manera y aún generan ciertas dudas. Comenzaron con un 1-1 ante RD Congo, luego vapulearon 5-0 a Uzbekistán y finalizaron con un empate sin goles ante Colombia, y por dicho motivo quedaron en el 2° puesto. Los croatas comenzaron perdiendo 4-2 ante Inglaterra, pero en los siguientes dos encuentros se repusieron y ganaron. En la segunda fecha, los dirigidos por Zlatko Dali vencieron 1-0 a Panamá y en la tercera 2-1 sobre la hora a Ghana. El rendimiento no es el que se esperaba, pero aún así la Selección liderada por Modric buscará eliminar a la de Cristiano. Suiza vs. Argelia 00:00| Estadio BC Place Vancouver | D Sports Suiza tuvo un arranque con un empate 1-1 contra Qatar, que le igualó el encuentro a los 94 minutos, y sembró dudas. Sin embargo, los dirigidos por Murat Yakin luego golearon 4-1 a Bosnia y vencieron 2-1 Canadá. Los argelinos se clasificaron a los 16vos en la última jornada. Comenzaron con un 3-0 en contra ante la Selección Argentina, luego se recuperaron derrotando 2-1 a Jordania y llegaron con chances a la tercera jornada. Ante Austria, protagonizaron un partidazo lleno de emociones y empataron 3-3.

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