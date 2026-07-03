Nonpalidece anunció su última fecha de "Nonpalidesenchufado" en Buenos Aires: cómo y dónde comprar las entradas + Agregar ámbito en









Esta gira ya pasó por Temperley, San Isidro, San Telmo, Junín, Haedo, Mar del Plata, Pompeya, entre otros lugares y ahora siguen por La Plata, Rosario, Buenos Aires, General Pico y Neuquén.

Nonpalidece vuelve a presentarse en la Ciudad de Buenos Aires.

Luego de agotar tres shows en La Trastienda y sumar más fechas en diferentes puntos del país, Nonpalidece anunció su última y cuarta fecha en La Trastienda el 26 de julio, además de darle un cierre a su exitosa gira acústica.

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Mientras trabajan en las canciones que formarán parte de su próximo disco, Nonpalidece decidió volver a desenchufarse y reencontrarse con su repertorio desde una perspectiva diferente. En ese proceso creativo “Nonpalidesenchufado” reaparece como una búsqueda artística que les permite profundizar en nuevas sonoridades y revisitar composiciones de su trayectoria.

Esta gira ya pasó por Temperley, San Isidro, San Telmo, Junín, Haedo, Mar del Plata, Pompeya, entre otros lugares y ahora siguen por La Plata, Rosario, Buenos Aires, General Pico y Neuquén.

Cómo y dónde conseguir las entradas para Nonpalidece en La Trastienda Las entradas para el cuarto show de Nonpalidece en La Trastienda ya están disponible en Passline. Si bien este formato tuvo su génesis en 2008, hoy encuentra un nuevo significado dentro del presente de la banda. La búsqueda musical que atraviesa la creación de su próximo disco los impulsó a adentrarse nuevamente en arreglos más despojados, donde cada instrumento y cada interpretación adquieren una dimensión diferente.

Esta gira ya pasó por Temperley, San Isidro, San Telmo, Junín, Haedo, Mar del Plata, Pompeya, entre otros lugares. Lejos de tratarse de un simple show acústico, “Nonpalidesenchufado” representa una búsqueda artística que resignifica clásicos de distintas etapas de la banda y genera un encuentro único con el público, en un ambiente cálido y cercano.

Con más de dos décadas de trayectoria, Nonpalidece reafirma una vez más su capacidad de reinventarse y seguir conectando con nuevas generaciones, manteniendo intacta la potencia de sus canciones y el espíritu que los convirtió en una de las bandas más importantes del reggae latinoamericano. Cabe destacar que en septiembre de 2026 la banda cumple 30 años y está preparando un festejo a lo grande. Próximos Shows: 03 de julio: Teatro Ópera, La Plata, Argentina

04 de julio: Jaguar Haus, Rosario, Argentina

12 de julio: Forest Dan, Buenos Aires, Argentina

26 de julio: La Trastienda, Buenos Aires, Argentina

06 de agosto: Ciriaco, Gral Pico, La Pampa, Argentina

07 de agosto: Mood Live, Neuquén, Argentina

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