Serú Girán por David Lebón y Pedro Aznar llega a La Plata: cómo y dónde comprar las entradas + Agregar ámbito en









El sábado 5 de diciembre Lebón y Aznar presentarán las canciones más emblemáticas de nuestro imaginario colectivo en el marco de Noches Capitales 2026.

El show será el 5 de diciembre.

Seru Girán por Lebón y Aznar llega por primera vez a La Plata, y marcará nuevamente un hito en la historia. El sábado 5 de diciembre David Lebón y Pedro Aznar presentarán las canciones más emblemáticas de nuestro imaginario colectivo en el marco de Noches Capitales 2026.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El concierto, aclamado por el público y la crítica, es la confirmación de que las canciones de Seru Girán han pasado de generación en generación, y que hoy tanto sus letras como su música son tan actuales como cuando se compusieron.

Cómo y dónde comprar las entradas para Seru Girán por Lebón y Aznar La venta de entradas estará disponible desde hoy martes 30 de junio a las 12 hs con todos los medios de pago y 4 cuotas sin interés con Banco Provincia. A través de Livepass.com.ar

David Lebón y Pedro Aznar prometen una noche emotiva y poderosa. Cada nota, cada mirada y cada aplauso serán la confirmación de que Serú nunca se fue: sigue vivo en la música, en la memoria y, sobre todo, en el público.

El 19 y 21 de junio desembarcaron en el Movistar Arena para comenzar una serie de cinco funciones con entradas agotadas en tiempo récord donde confirmaron que su música sigue latente en cada uno de los argentinos y que su legado permanece en la historia del rock nacional.

Después de estos shows, se confirmó una su sexta función en Buenos Aires para el 22 de agosto por la enorme demanda del público expectante por revivir este reencuentro histórico. En este reencuentro, Lebón y Aznar vuelven a dejar huella con un show de excelencia junto a una banda de primera línea. Estas presentaciones, son mucho más que un concierto, son una experiencia de celebración de la música nacional, amistad, familia y un reconocimiento del público hacia los icónicos artistas que enorgullecen a nuestro país. La banda que acompaña a David Lebón y Pedro Aznar está integrada por Federico Arreysegor (teclados y voces), Fernando Cosenza (guitarras), Matías Sabagh (batería) y Fermín Ferraris (teclados), músicos que aportan solidez y sensibilidad para recrear el universo sonoro de Serú Girán con enorme respeto y personalidad.