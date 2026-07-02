Pache y Plumis llevan el universo de "Ta Bueno Che" al teatro: cómo y dónde comprar las entradas + Agregar ámbito en









El espectáculo expandirá el humor y la improvisación que hicieron del proyecto un fenómeno en redes, transformando una experiencia nacida en el streaming en un encuentro único con su comunidad.

Pache y Plumis llegan al teatro.

Después de consolidarse como uno de los fenómenos digitales de mayor crecimiento del año, Pache y Plumis darán un nuevo paso en la historia de Ta Bueno Che con el anuncio de su primer show en vivo.

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El próximo 8 de noviembre, el Teatro Coliseo será el escenario del primer encuentro presencial entre Pache, Plumis y la comunidad que impulsó el crecimiento del proyecto desde sus comienzos.

Cómo y dónde comprar las entradas para el show en el Teatro Coliseo de Ta Bueno Che Entradas a la venta por Ticketek.com.ar desde hoy jueves 2 de julio a las 16hs. Disfrutá de 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito y débito Santander

Lejos de buscar trasladar un streaming al teatro, el espectáculo propone una experiencia completamente nueva, pensada especialmente para el vivo. La improvisación, el humor, la interacción con el público, los invitados y las sorpresas conservarán el ADN que convirtió a Ta Bueno Che en uno de los contenidos más comentados y virales del momento.

En apenas unos meses, el proyecto se convirtió en un verdadero fenómeno viral. Con un formato basado en la improvisación, el humor espontáneo y la interacción permanente con su comunidad, Ta Bueno Che superó el millón de seguidores en tan solo cuatro meses, acumulando millones de reproducciones en redes sociales y una audiencia fiel que acompaña cada transmisión en vivo.

Con un crecimiento pocas veces visto para un proyecto independiente, Ta Bueno Che trascendió las plataformas para transformarse en un fenómeno cultural que reúne a públicos de todas las edades alrededor de un humor tan absurdo como espontáneo. El show del Teatro Coliseo marcará el inicio de una nueva etapa para un universo que no deja de expandirse.

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