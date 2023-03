Oriana Sabatini explicó por qué no estuvo junto a Dybala en el partido de la Selección

La cantante realizó una publicación a través de las historias de Instagram, donde mostró todo su cariño y afecto para con el jugador nacido en Córdoba.

A pesar de los rumores, Oriana Sabatini cuenta con una agenda programada y con eventos ya estipulados desde hacía meses, motivo por el cual no pudo estar presente en la victoria de la Selección Argentina por 2 a 0 frente a Panamá. Sin embargo, Catherine Fulop y Ova Sabatini, padres de Oriana y suegros de Dybala, sí estuvieron presentes en la noche del jueves.

Dybala declaró después de la victoria de Argentina

El mediocampista Paulo Dybala expresó lo que fue su recorrido personal para llegar a disputar el campeonato del mundo tras su lesión en la antesala de la competencia: "Las emociones son muchas, sirve un poco estar con la familia para bajar. Mi lesión fue por un penal y pude conmemorarlo con un penal también".

"Cuando me tocó no fue fácil, porque se me vinieron mil cosas a la cabeza. Pero trabajé mucho, me iba a dormir haciendo máquinas, me despertaba haciendo máquinas. Sufrí mucho, quería estar. Apoyé desde donde me tocó, siempre estar con el grupo. Cuándo me tocó entrar pude rendir y hoy somos campeones del mundo, hoy somos las personas más felices del mundo", añadió.