Tini Stoessel y Antonella, juntas en los festejos de la Selección Argentina

Entre sonrisas, bailes y buena onda, las redes se hicieron eco del momento compartido por las dos famosas y el jugador de la Selección:

Antonella Tini.mp4

De Paul dio la vuelta olímpica con Tini

De Paul reveló en declaraciones sus sensaciones sobre los festejos y la vuelta olímpica: "Lo disfruté. Para que sea redonda teníamos que hacer un buen partido y la fiesta fue completa. Estaba explotado de gente. Con el himno me emocioné mucho. Con más tranquilidad, desarrollas las emociones como uno quiere".

"El camino fue increíble. Personalmente, me pasaron cosas que no me había imaginado. Soñaba con jugar partidos y terminamos ganando un Mundial, una Copa América y donde la ganamos, records personales. Ojalá que lo pueda vivir otra vez, ya empieza una nueva etapa y creo que estamos preparados", culminó el jugador del Atlético de Madrid de España.