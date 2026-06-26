Brad Pitt y Edward Norton revivieron "El club de la pelea" en el Mundial 2026 durante el partido entre EEUU y Turquía

Los famosos actores fueron enfocados charlando en pleno encuentro. La imagen exaltó a todos los fans de la clásica película.

El Mundial 2026 volvió a mezclar fútbol y espectáculo en Estados Unidos . Durante el partido entre el seleccionado local y Turquía , por la fase de grupos, dos figuras de Hollywood acapararon la atención en las tribunas: Brad Pitt y Edward Norton , protagonistas de la icónica película El club de la pelea .

Los actores fueron captados por las cámaras de la transmisión oficial compartiendo un palco en el SoFi Stadium de Los Ángeles , donde miles de hinchas estadounidenses disfrutaron del encuentro con la tranquilidad de saber que el equipo dirigido por Mauricio Pochettino ya había asegurado su clasificación a los 16avos de final.

La presencia de celebridades no terminó allí. Paris Hilton fue la encargada de ingresar la pelota oficial del partido y colocarla sobre el atril durante la ceremonia previa al inicio del encuentro, antes de la salida de los futbolistas y del equipo arbitral.

Luego, la empresaria y figura televisiva siguió el partido desde uno de los palcos junto a su esposo, Carter Reum, en una nueva muestra del fuerte componente de entretenimiento que acompaña cada presentación del seleccionado estadounidense, al igual que ocurre con México y Canadá, los otros países organizadores del torneo.

Ashton Kutcher también estuvo presente

Otra de las personalidades que apareció en las pantallas del estadio fue Ashton Kutcher, reconocido aficionado al fútbol y admirador de Lionel Messi.

El actor ya había demostrado en otras oportunidades su simpatía por la Selección argentina. Incluso, en 2016 visitó el estadio Monumental junto a su colega Danny Masterson, donde recorrió el campo de juego y pateó una pelota sobre el césped de River Plate.

George Weah acompañó a su hijo desde la tribuna

Entre los invitados también estuvo George Weah, leyenda del fútbol africano y único jugador del continente en haber ganado el Balón de Oro, distinción que obtuvo en 1995.

El exdelantero asistió al SoFi Stadium para apoyar a su hijo Timothy Weah, titular en el equipo de Pochettino y una de las piezas importantes de una selección estadounidense que se convirtió en una de las revelaciones del Mundial 2026.