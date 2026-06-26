El Mundial 2026 volvió a mezclar fútbol y espectáculo en Estados Unidos. Durante el partido entre el seleccionado local y Turquía, por la fase de grupos, dos figuras de Hollywood acapararon la atención en las tribunas: Brad Pitt y Edward Norton, protagonistas de la icónica película El club de la pelea.
Brad Pitt y Edward Norton revivieron "El club de la pelea" en el Mundial 2026 durante el partido entre EEUU y Turquía
Los famosos actores fueron enfocados charlando en pleno encuentro. La imagen exaltó a todos los fans de la clásica película.
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Los actores fueron captados por las cámaras de la transmisión oficial compartiendo un palco en el SoFi Stadium de Los Ángeles, donde miles de hinchas estadounidenses disfrutaron del encuentro con la tranquilidad de saber que el equipo dirigido por Mauricio Pochettino ya había asegurado su clasificación a los 16avos de final.
Paris Hilton encabezó la ceremonia previa
La presencia de celebridades no terminó allí. Paris Hilton fue la encargada de ingresar la pelota oficial del partido y colocarla sobre el atril durante la ceremonia previa al inicio del encuentro, antes de la salida de los futbolistas y del equipo arbitral.
Luego, la empresaria y figura televisiva siguió el partido desde uno de los palcos junto a su esposo, Carter Reum, en una nueva muestra del fuerte componente de entretenimiento que acompaña cada presentación del seleccionado estadounidense, al igual que ocurre con México y Canadá, los otros países organizadores del torneo.
Ashton Kutcher también estuvo presente
Otra de las personalidades que apareció en las pantallas del estadio fue Ashton Kutcher, reconocido aficionado al fútbol y admirador de Lionel Messi.
El actor ya había demostrado en otras oportunidades su simpatía por la Selección argentina. Incluso, en 2016 visitó el estadio Monumental junto a su colega Danny Masterson, donde recorrió el campo de juego y pateó una pelota sobre el césped de River Plate.
George Weah acompañó a su hijo desde la tribuna
Entre los invitados también estuvo George Weah, leyenda del fútbol africano y único jugador del continente en haber ganado el Balón de Oro, distinción que obtuvo en 1995.
El exdelantero asistió al SoFi Stadium para apoyar a su hijo Timothy Weah, titular en el equipo de Pochettino y una de las piezas importantes de una selección estadounidense que se convirtió en una de las revelaciones del Mundial 2026.