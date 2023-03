Ozzy Osbourne da marcha atrás y no descarta volver a salir de gira

Agregó: “Mi voz para cantar está bien. Sin embargo, después de tres operaciones, tratamientos con células madre, interminables sesiones de fisioterapia y, más recientemente, el innovador tratamiento Cybernics (HAL), mi cuerpo todavía está físicamente débil".

“Sinceramente, me siento honrado por la forma en que pacientemente han conservado sus boletos durante todo este tiempo, pero con toda conciencia, ahora me he dado cuenta de que no soy físicamente capaz de hacer mi próxima gira por Europa/Reino Unido. fechas, ya que sé que no podría hacer frente a los viajes requeridos. Créanme cuando digo que la idea de decepcionar a mis fans realmente ME JODE, más de lo que nunca sabrán”.

Continuó: “Nunca me hubiera imaginado que mis días de gira terminarían de esta manera".

Pero el exlíder de Black Sabbath ahora ha aclarado sus comentarios en una nueva entrevista en su programa Ozzy's Boneyard SiriusXM, presentado por Billy Morrison.

“Entonces, si alguna vez puedo volver a donde pueda hacer una gira, bien”, dijo Osbourne. “Pero ahora mismo, si me dijeras, '¿Puedes salir de gira en un mes?' No podría decir que sí. Quiero decir, si pudiera hacer una gira, haría una gira. Pero en este momento no puedo reservar giras porque en este momento no creo que pueda lograrlas”.

Continuó: “Si estoy bien hoy. Si el doctor me dijera hoy, 'Oh, puedes hacer una gira'. Tomaría otros seis meses armarlo, ¿sabes? Lo único que tengo que me mantiene en marcha es hacer discos. Pero no puedo hacer eso para siempre. Tengo que salir".