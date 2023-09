Paramount+ presentó el tráiler del regreso de Frasier

Tráiler Oficial _ Frasier _ Paramount+.mp4

Frasier es obra de los guionistas Chris Harris (How I Met Your Mother) y Joe Cristalli (Life in Pieces), productores ejecutivos junto a Kelsey Grammer, Tom Russo y Jordan McMahon. La serie está producida por CBS Studios, en asociación con Grammnet NH Productions de Grammer. Los dos primeros episodios de la nueva serie están dirigidos por el legendario director y creador televisivo James Burrows, conocido por su trabajo como cocreador, productor ejecutivo y director de la aclamada serie Cheers, así como de las series originales Frasier, Will & Grace y Dear John. La serie es distribuida por Paramount Global Content Distribution fuera de los mercados de Paramount+.