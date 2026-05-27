Venta de Warner Bros. a Paramount: cómo sigue la operación y que falta para su aprobación

La industria cinematográfica y de la televisión se mantienen en vilo ante la posible fusión de dos gigantes de los medios.

Pese a los reclamos de referentes del sector , los accionistas de Warner Bros. Discovery dieron luz verde al acuerdo de u$s111 mil millones de Paramount Skydance para adquirir la compañía de medios, acercando así a David Ellison un paso más al control de un nuevo imperio en Hollywood.

Ahora según informó el portal Semafor, basándose en fuentes cercanas al asunto, las autoridades de competencia estadounidenses parecen dispuestas a aprobar la adquisición por parte de Paramount.

En la reunión, el director ejecutivo de Paramount, David Ellison, reiteró su compromiso de estrenar películas en salas de cine , según esta información.

Según esta información, los abogados del Departamento de Justicia parecían convencidos por los argumentos de los altos ejecutivos de Paramount de que el acuerdo no perjudicaría a otros estudios ni al talento creativo.

Hollywood y Wall Street están muy pendientes de este acuerdo de alto riesgo, que reuniría algunas de las franquicias más duraderas de la industria del entretenimiento, pero que podría afectar a los puestos de trabajo en el cine y la televisión .

Venta de Warner Bros.: quejas y el futuro de los medios en Estados Unidos

En marzo, el Departamento de Justicia envió citaciones en el marco de su investigación sobre la adquisición de Warner Bros. por parte de Paramount, en busca de información sobre cómo afectaría el acuerdo a la producción de los estudios, los derechos de contenido, la competencia entre los servicios de "streaming" y cómo la adquisición podría afectar a las salas de cine.

Las principales estrellas de Hollywood también se han opuesto a la fusión. Jane Fonda, J.J. Abrams y Mark Ruffalo se encuentran entre los casi 3.500 firmantes de una carta en la que se argumentaba que la fusión daría lugar a menos oportunidades para los creadores, a la pérdida de puestos de trabajo y a un aumento de los costes para los consumidores.

Paramount presionó con fuerza para arrebatarle el acuerdo a Netflix y ha apostado por cerrarlo rápidamente, comprometiéndose a pagar a los accionistas de Warner Bros. una "comisión por demora" trimestral de 25 centavos por acción a partir de octubre si el acuerdo no se ha cerrado para entonces.