Bryan Cranston y Annette Bening protagonizan la nueva película de Paramount+ "Jerry & Marge Go Large"

La película está inspirada en la historia verídica del jubilado Jerry Selbee (Cranston), quien descubre una laguna matemática en la lotería de Massachusetts y, con la ayuda de su esposa, Marge (Bening), gana millones y usa el dinero para revivir su pequeña ciudad de Michigan.

Además de Cranston y Bening, el elenco incluye a Larry Wilmore, Rainn Wilson, Anna Camp, Ann Harada, Jake McDorman, Michael McKean y Uly Schlesinger.

Jerry & Marge Go Large _ Trailer Oficial en Español.mp4 Paramount+

"Jerry & Marge Go Large" está dirigida por el ganador del Premio de la Academia David Frankel (Marley and Me, The Devil Wears Prada) y escrita por el nominado al Emmy Brad Copeland (Wild Hogs, Arrested Development).

"Jerry & Marge Go Large" estará disponible exclusivamente en Paramount+.