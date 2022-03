Paramount+ se asocia con Gaumont para ampliar su catálogo de producciones originales internacionales

The Signal (Le Signal) (Francia): es un thriller de terror basado en la novela más vendida de Maxime Chattam y dirigido por el showrunner François Uzan (Lupin). Después de perder a su amada hermana en un accidente automovilístico, la famosa locutora de radio Olivia Dormeuil se muda a una casa antigua en una isla aislada con su familia. Pero el cambio de escenario pronto resulta más desafiante de lo esperado cuando los miedos no expresados de la familia comienzan a tomar forma fantasmal y algunos habitantes de la isla comienzan a morir en extrañas circunstancias. Para desentrañar el misterio, la familia arriesgará sus vidas para sumergirse en lo más profundo de la isla, enfrentándose a demonios del pasado que pueden ser demasiado aterradores o vergonzosos para enfrentar.

Además, se aprobaron los siguientes títulos para su desarrollo:

Futuro Desierto (Desolate Future) (Argentina): Un thriller distópico que gira en torno a un ingeniero en robótica que se muda con su familia a un pueblo en la Patagonia donde se le ordena probar los primeros robots humanoides en secreto. La preeminente escritora y directora argentina Lucía Puenzo, cuyos notables créditos cinematográficos incluyen XXY y El médico alemán, seleccionada en Cannes, copresentará y dirigirá varios episodios con su hermano, Nicolás Puenzo, codirector de Cromo y La Jauría.

Anywhere (Alemania): En esta comedia dramática con la creadora y guionista Jana Burbach (Bad Banks, Tribes of Europa), las habilidades camaleónicas de Toni Falk la ayudan en su carrera, pero la dejan sola y perdida, incapaz de entablar relaciones saludables…después de que un amante casual le declara su amor, Toni es golpeada por una maldición que la transporta a diferentes versiones de su vida. Ahora, ella tiene que encontrar de alguna manera un camino a casa, en donde sea que esté.

Impact (Francia): Basado en el best-seller de Olivier Norek, este thriller explora la batalla de un hombre contra la catastrófica situación ecológica de nuestro planeta. Después de que la contaminación mató a su hija recién nacida, Virgil Solal, decide ir a la guerra, solo, contra los gigantes, y su mensaje pronto encuentra eco en todo el mundo en forma de una manada de simpatizantes enmascarados. Co-creado por Jean-Xavier de Lestrade (Murder on a Sunday Morning, The Staircase), Antoine Lacomblez (Laetitia) y Severine Werba (Spiral).

"Esta asociación a largo plazo con la prestigiosa y estimada compañía de producción Gaumont es otro ejemplo de nuestro compromiso de producir contenido de alta calidad que cruza fronteras y resuena en audiencias de todo el mundo", dijo Raffaele Annecchino, presidente y director ejecutivo de Paramount's International Networks, Studios and Streaming: “Nuestra estrategia de contenido global sólida, multifacética y creativa, combinada con inversiones estratégicas y un historial profundamente arraigado de brindar éxitos globales y locales convincentes a nuestra audiencia, prepara a Paramount+ para un éxito continuo”.

“Estamos entusiasmados de iniciar una relación global con Paramount+ y contribuir a su lanzamiento internacional con cuatro nuevos espectáculos en Europa y América Latina”, comentó Sidonie Dumas, directora ejecutiva de Gaumont.

Estos originales complementarán los 40 proyectos de Gaumont, que ya se encuentran en preparación o producción en sus seis oficinas internacionales (París, Los Ángeles, Londres, Berlín, Colonia y Roma), incluida la temporada 6 de Narcos (EE. UU.), la temporada 2 de Bárbaro (Alemania), la temporada 2 de Lupin. (Francia), Damage (Reino Unido) para Netflix; El Presidente (EE. UU.) y Totem (Francia) para Amazon, Kaiser Karl (Francia) para Disney y Stillwater (EE. UU.) para Apple.

Esta lista se suma a las series con guiones originales internacionales de Paramount+ previamente anunciadas, que incluyen Sexy Beast, A Gentleman in Moscow, Simon Beckett's Chemistry of Death, Los Enviados (The Envoys), Cecilia, Bosé, Miss Fallaci, At Midnight, y más, además de una creciente lista de series con guiones globales ya anunciadas y muy esperadas, entre las que están: Atracción fatal, Grease: Rise of the Pink Ladies, Rabbit Hole y The Offer, además de títulos populares de Paramount, como Kamp Koral: SpongeBob's Under Years, MTV Unplugged y South Park.

La asociación fue anunciada durante el discurso de apertura de Lille Dialogues de Raffaele Annecchino, presidente y director ejecutivo de Paramount's International Networks, Studios and Streaming, en el Foro Series Mania.