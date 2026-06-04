Paramount solicita que se desestime una demanda que bloquea el acuerdo con Warner Bros.

El acuerdo entre Paramount y WBD ha generado una considerable reacción en la industria con voces en contra y a favor.

En abril, cinco suscriptores de un servicio de streaming presentaron una demanda federal para bloquear el acuerdo de Paramount Skydance , valorado en u$s111.000 millones, para absorber Warner Bros. Discovery , alegando prácticas monopolísticas.

Paramount presentó este jueves una moción ante el tribunal solicitando que se desestime el caso, argumentando que las alegaciones de los demandantes de que la fusión viola las leyes antimonopolio "carecen de fundamento fáctico".

“Este caso concierne al futuro de la industria del entretenimiento y a un intento desacertado de los demandantes por politizar la legislación antimonopolio”, declaró Paramount en un escrito presentado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California en Oakland. “ La fusión de Paramount y Warner Bros. Discovery ofrece la oportunidad de revitalizar Hollywood y la industria en general, al generar una mayor competencia que beneficie por igual a consumidores, salas de cine y trabajadores”.

“Este torpe intento de politizar los litigios antimonopolio, desvinculado de cualquier principio o ley antimonopolio establecida, no tiene cabida en este tribunal y debe ser rechazado”, decía la demanda presentada por la empresa.

En la demanda, los demandantes —tres suscriptores actuales de Paramount+ y dos potenciales suscriptores— alegan que, como resultado de la transacción con Warner Bros., se enfrentan a precios más altos y a una reducción en las opciones de visualización . La demanda no solo busca una orden judicial que bloquee el acuerdo entre Paramount y Warner Bros., sino que también pretende forzar la disolución de la fusión de Skydance Media con Paramount Global, un acuerdo que se cerró en agosto de 2025.

Además, los cinco demandantes afirman que se les debe una indemnización por daños y perjuicios como consumidores de noticias y como cinéfilos habituales. La demanda alega que Skydance, la productora de David Ellison, buscó congraciarse con la administración Trump para obtener la aprobación del acuerdo con Paramount, argumentando que esta accedió a "alinear la postura editorial de CBS News" con la de la Casa Blanca, reduciendo así la credibilidad, la independencia editorial y el rigor periodístico de sus reportajes. La demanda también alega que los demandantes tendrán menos opciones para ver películas en cines si se concreta el acuerdo con Warner Bros.

Voces contra la venta de Warner Bros. a Paramount

El acuerdo entre Paramount y WBD ha generado una considerable reacción en la industria: hasta la fecha, más de 5500 cineastas, actores y otros profesionales de Hollywood han firmado una carta abierta oponiéndose al acuerdo, argumentando que eliminaría empleos, aumentaría los precios y reduciría la competencia.

Los demócratas de la Cámara de Representantes han instado al fiscal general de California, Rob Bonta, a que examine detenidamente el acuerdo, y Bonta ha indicado que su oficina está considerando emprender acciones legales.

Makan Delrahim, asesor jurídico principal de Paramount Skydance, afirmó en una entrevista publicada esta semana por Los Angeles Times que “se está sembrando el pánico, sobre todo por parte de gente en Washington, D.C. Están llevando a cabo una campaña política. Algunos de ellos intentan perjudicar esta transacción debido a sus propias ideas antisemitas”.

En su escrito del 3 de junio, Paramount argumenta que si el tribunal concediera una orden judicial que bloqueara la fusión de Warner Bros. Discovery, eso "causaría un gran daño" a Paramount y que "retrasar o bloquear la fusión perjudicaría la competencia en lugar de ayudarla, e impondría importantes costes económicos a Paramount".