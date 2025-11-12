Paris Jackson reveló que tiene el tabique perforado por las drogas, pero no se lo puede tratar

La hija de Michael Jackson contó que el consumo de cocaína le dejó una secuela irreversible. Eligió no operarse como recordatorio de su recuperación.

Paris Jackson volvió a ocupar los titulares, pero esta vez no por su música ni su estilo, sino por una revelación cruda sobre su salud. La hija del “Rey del Pop” reconoció públicamente que tiene el tabique nasal perforado a causa del consumo de drogas durante su juventud, una secuela física que decidió no tratar médicamente.

La cantante y modelo de 27 años habló sin filtros sobre su pasado con las adicciones, un tema que la ha acompañado desde hace años y que, según ella, sigue marcando su vida. Lo hizo a través de un video publicado en redes sociales, donde detalló cómo esa lesión se convirtió en un trauma que llevará para siempre.

En su mensaje, Paris buscó dar un aviso directo a quienes aún creen que “nada pasa” por probar drogas . “Me pasa porque tengo lo que se llama un tabique perforado. Es por lo que ustedes imaginan. No consuman drogas, chicos”, dijo sin rodeos.

Explicó que el daño se originó cuando tenía unos 20 años, en un período en el que consumía cocaína con frecuencia. “ Sí, tengo un agujero en la nariz. Es muy perceptible ”, relató, visiblemente serena. Lejos de ocultarlo, eligió mantenerlo como una marca de su proceso de sanación: “No me lo voy a operar porque me gusta recordar lo lejos que he llegado”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EsTendenciaEnX/status/1988407559565570298?t=Pu4UByiF8NXd6a4kmEqinQ&s=08&partner=&hide_thread=false “No se droguen chicos”:

Porque Paris Jackson, la hija de Michael mostró cómo la merca le comió la nariz por dentro: “No usen drogas chicos” remató https://t.co/Cbb5q5qtwX pic.twitter.com/VFWXNU39xt — Es tendencia en (@EsTendenciaEnX) November 12, 2025

Las declaraciones despertaron reacciones mixtas. Algunos usuarios aplaudieron su sinceridad, mientras otros consideraron que exponerlo era innecesario. Pero Paris, que ha pasado por tratamientos de rehabilitación y episodios de salud mental complejos, insistió en que su intención es usar su historia para prevenir que otros caigan en lo mismo.

En el pasado, ya había hablado sobre sus intentos de suicidio y sus problemas de autoestima tras la muerte de su padre, Michael Jackson, en 2009. Hoy, dice sentirse más en paz, aunque todavía enfrenta las consecuencias físicas y emocionales de su pasado.

Qué es el tabique perforado

El tabique nasal perforado es una condición médica en la que se forma un agujero en el cartílago que separa las fosas nasales. Puede causar molestias constantes como silbidos al respirar, sangrados frecuentes, congestión crónica o deformidades visibles.

Entre las causas más frecuentes se encuentran las drogas inhaladas, como la cocaína, que dañan los tejidos al cortar el flujo sanguíneo, provocando necrosis en la mucosa. También puede aparecer tras cirugías nasales, traumatismos o infecciones no tratadas.

Aunque existen cirugías reconstructivas para reparar el daño, no todos los pacientes eligen esa opción. En el caso de Paris Jackson, la decisión de no tratarse responde a un motivo simbólico: convertir una herida física en un recordatorio de su recuperación y de los límites que no quiere volver a cruzar.

Los especialistas en otorrinolaringología recomiendan consultar de inmediato ante síntomas como dificultad para respirar, sequedad excesiva o sangrados recurrentes, ya que la lesión puede agravarse con el tiempo. Pero también reconocen que cada paciente vive el proceso de forma distinta, especialmente cuando hay un trasfondo emocional tan fuerte como el que enfrenta la hija del legendario artista.