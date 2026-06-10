Pedro Almodóvar anunció su primera novela tras el estreno de Amarga Navidad.

Se trata de la segunda vez que el productor se vuelca al mundo de las letras, ya que debutó en 2023 con un volumen de relatos autobiográficos y de ficción titulado "El último sueño".

Tras el éxito de su última película Amarga Navidad, Pedro Almodóvar volverá a incursionar en la literatura. El director de cine lanzará una novela de ficción titulada "El hombre que sólo escribía en los aviones", que se estrenará en las librerías de España el próximo 29 de octubre.

Se trata de la segunda vez que el productor se vuelca al mundo de las letras, ya que debutó en 2023 con un volumen de relatos autobiográficos y de ficción titulado "El último sueño".

La historia hablará sobre el fracaso, el amor, la homosexualidad y la búsqueda de una vocación, temáticas que atraviesan la obra del director.

Desde la web oficial del sello adelantaron: "En ella, vamos a descubrir un tapiz de experiencias y lecturas, de tramas inventadas y de ideas prestadas que sirven de cimiento a una obra sorprendente, libresca, ansiosa y muy apasionada".

Pedro Almodóvar.webp Se trata de la segunda vez que el productor se vuelca al mundo de las letras, ya que debutó en 2023 con un volumen de relatos autobiográficos y de ficción titulado "El último sueño".

Según la propia editorial, la historia narra la vida de Flavio Guijarro, un personaje que dedicó gran pate de su vida a la reinvención personal, probando distintos intereses antes de consolidarse en la actuación, disciplina donde tiene una carrera con altibajos.

Almodóvar es uno de los directores españoles más reconocidos a nivel internacional. Es famoso por su estilo que combina drama, humor negro y estética vibrante, destacando el papel de la mujer y la libertad sexual.

¿Cuándo se estrena en Argentina Amarga Navidad?

La película Amarga Navidad, dirigida por Pedro Almodóvar y protagonizada por Leonardo Sbaraglia y Bárbara Lennie, se estrenó oficialmente en los cines de Argentina el 28 de mayo de 2026. Se trata de una obra estructurada en dos historias entrelazadas. En 2004, Elsa (Bárbara Lennie), una directora de publicidad, sufre una crisis tras la muerte de su madre y viaja a Lanzarote, España. En 2025, Raúl (Leonardo Sbaraglia), un cineasta con bloqueo creativo, escribe un guion basado en la historia de Elsa, explorando los límites éticos de utilizar la vida de otros para crear arte.