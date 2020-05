Cuarentena: el elenco de "Volver al Futuro" se reunió de manera virtual

Además, también estuvieron presentes el director del filme, Robert Zemeckis, el guionista Bob Gale, las actrices Mary Steenburgen (Clara Clayton en la tercera película de la saga) y Elisabeth Shue (Jennifer Jane Parker), y el cantante y compositor Huey Lewis, de Huey Lewis & The News, el cual hizo el tema "Power of Love" que suena en esta película.

It's Time to go BACK TO THE FUTURE! | Reunited Apart with Josh Gad

Durante la emisión se habilitó un enlace para hacer donaciones a organizaciones solidarias por la crisis del coronavirus.

Además de los recuerdos sobre la película que marcó a varias generaciones, los artistas también aprovecharon para recrear algunas escenas icónicas del film.

En diálogo sobre la posibilidad de hacer una cuarta entrega de la saga, Gad le preguntó al elenco qué trama considerarían para la película. "Me gustaría volver al pasado, al mes de enero, y advertirle a todo el mundo sobre el coronavirus", reflexionó Thompson, quien reconoció que no se esperaba que la película tuviese tanto éxito.

"Nunca me imaginé que todavía, tantos años después, hubiese gente queriendo hablar de ella, es increíble", agregó la actriz

Para finalizar esta reunión, las estrellas de “Back to the Future: The Musical” interpretando “The Power of Love” y una aparición especial de Claudia Wells (la novia de McFly en la primera película), quien reveló que quería conocer a Elisabeth Shue, quien se quedó con el papel en la segunda entrega.

La primera entrega de esta trilogía vio la luz en 1985, la segunda en 1989, y finalmente la tercera y cierre de la saga, en 1990.