La nueva película de El Planeta de los Simios confirma a su protagonista

A principios de este verano, Ball entregó un guión al estudio que entusiasmó a los ejecutivos sobre adónde podría llevar la nueva historia a los fanáticos de la franquicia. Un proceso de casting comenzó poco después de eso.

Si bien la búsqueda continúa por el papel humano principal, Teague cautivó a los ejecutivos con sus pruebas de pantalla y se le ofreció el papel en las últimas semanas.

Owen Teague Owen Teague. Getty Images

La película original de 1968 El Planeta de los Simios, basada en una novela del escritor francés Pierre Boulle y protagonizada por Charlton Heston, se centra en un astronauta que aterriza en un planeta y descubre una civilización avanzada de simios que gobierna a los humanos primitivos. En el último e infame giro, se entera de que en realidad está en la Tierra, que había sufrido una guerra nuclear apocalíptica.

La película fue un éxito comercial y crítico desde su lanzamiento y generó numerosas secuelas y una serie de televisión a lo largo de la década de 1970. En 2011, 20th Century renovaría con éxito la franquicia con Rise of the Planet of the Apes, una historia de origen que narra cómo los primates tomaron el control. Contó con una tecnología de captura de movimiento innovadora y una interpretación magistral de Andy Serkis como César, el líder de los simios.

La película no solo fue un rotundo éxito de taquilla, sino que también obtuvo algunas de las mejores críticas en la historia de la franquicia, lo que llevó a un nuevo conjunto de películas que concluyó con War For the Planet of the Apes de 2017.

En cuanto a Teague, su gran oportunidad llegó en la adaptación de It de Stephen King, donde interpretó a uno de los matones que aterrorizaban al club de los perdedores. Seguiría con otra adaptación de King con la serie limitada The Stand de Paramount+. Sus próximos créditos incluyen el thriller de Netflix Reptile y la película de A24 Beth & Don.