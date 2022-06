Léa Seydoux se une a Dune Parte 2 como Lady Margot

Se espera que la producción comience en otoño y que la película se estrene el 20 de octubre de 2023.

En la novela de Herbert, el personaje de Lady Margot es una sirvienta de la Hermandad desde hace mucho tiempo.

Dune: Part Uno ha recaudado u$s400 millones en la taquilla mundial hasta la fecha, incluidos u$s108 millones en Estados Unidos, eso teniendo en cuenta el estreno que tuvo en HBO Max. También acumuló recientemente 10 nominaciones al Oscar, incluida la de Mejor Película, y eventualmente se llevaría a casa 5 premios Oscar.

En cuanto a Seydoux, la actriz francesa recientemente tuvo otra serie de películas en el festival de Cannes este año que incluyeron Crimes of the Future de David Cronenberg, así como One Fine Morning de Mia Hansen Love.