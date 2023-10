Peter Gabriel anuncia fecha de lanzamiento y detalles de su primer disco en 21 años

El último álbum de Gabriel con material completamente nuevo fue "Up" de 2002, aunque desde entonces ha lanzado "Scratch My Back" de 2010, un álbum de versiones, y "New Blood" de 2011, que consistió en regrabaciones orquestales de temas de a lo largo de su carrera.

Una de las grabaciones de luna llena que se incluye en "i/o" es "Four Kinds of Horses", lanzada en mayo. La canción presenta a la hija de Gabriel, Melanie, como coros y a Eno como sintetizador. Otras canciones lanzadas anteriormente incluyen "Pantopticom" y "The Court".