"Pinche": la experiencia judicial al servicio de un vibrante thriller

D.R.: Nunca estuve en México, es ficción. Yo me nutro de lo que he leído, he visto en series y películas, he hablado con colegas. La novela no tiene nada que ver con la realidad. Por otra parte, la situación de la Argentina no se asemeja para nada a la de México; es más, en ese sentido le hago decir a uno de los protagonistas mexicanos, cuando le ordenan ir a la Argentina, que era la primera vez que escuchaba mencionar a la Argentina ligada con el narcotráfico mexicano; para él Buenos Aires era sinónimo de tango y fútbol, pero nunca había sentido que estuviera ligada con el negocio del narcotráfico.

P.: ¿Por qué eligió que una jueza tuviera que encarar la investigación de una masacre?

D.R.: La jueza Fabiana Pazair me sirve para mostrar lo difícil que es para las colegas mujeres abrirse paso en la carrera judicial. Es una suerte de homenaje a esas colegas que pugnan por alcanzar cargos de magistrados, como es ese caso. La historia de “Pinche” se inicia cuando la doctora Pazair está asumiendo como jueza federal tras un largo concurso, y desde el primer día va a tener que dar prueba de toda su experiencia, su oficio, para sacar adelante el caso del enfrentamiento de Villa Farga, hecho que desencadena todos los sucesos de la novela.

P.: ¿Planeó que en un cierto momento Guillermo, un empleado al que le dicen Pinche, le robara protagonismo a la jueza?

D.R.: Pinche se le dice por lo general al empleado de menor rango en la estructura del Juzgado Federal, es “el pinche”. En el desarrollo de la historia traté de salirme de lo previsible. Elegí personajes que en principio se espera que solo sean meramente periféricos: un empleado administrativo de un juzgado, como el Pinche, o un guardaespaldas de un cartel de la droga, como el mexicano Milo, y de a saltos pasaran a ser protagonistas. Ambos tienen historia, motivaciones, dilemas morales, y cada uno su desenlace. Eso le da intriga, tensión e interés a la novela.

P.: ¿Le sirvió de inspiración para “Pinche” el famoso caso del “Triple crimen de General Rodríguez” donde hubo droga -la efedrina- y asesinatos?

D.R.: En realidad lo que verdaderamente fue el punto de partida para la construcción de la trama fue un suceso que supongo que también está relacionado con el Triple Crimen que es que, por 2010, en la Argentina aún no había restricciones para importar pseudoefedrina que luego se volvió en un insumo fundamental para fabricar metanfetaminas en México. Cuando eso se hizo evidente y masivo en la Argentina. de un día para otro se prohibió esa importación. Eso generó muchos problemas con los proveedores, con promesas de la sustancia, con pagos adelantados y entregas que no se podían cumplir. Algo tiene que haber tenido que ver ese cambio, con aquel crimen. Usé ese hecho real para la masacre que da comienzo a la novela cuando dos policías se lo van a informar a la jueza.

P.: ¿Por qué un sueño ayuda a resolver el destino de los millones de dólares?

D.R.: Un recurso interesante que leí en novela y vi en películas, y en mi experiencia personal. Una o dos veces en el sueño resolví una cuestión que en la vigilia no le encontraba la vuelta.

P.: ¿Cómo decidió que Borges ayude a solucionar el caso?

D.R.: Es una especie de tributo. No quería dejar de hacer esos guiños al lector. Aproveché el patrimonio inagotable de recursos y aportes que ha hecho Borges a la literatura, y entusiasmar a algún lector a acercarse a la obra de Borges, sobre todo a la gente joven que pueda leer el libro.

P.: ¿Buscó que fuera como una película de acción y suspenso?

D.R.: Quise hacer una novela atrapante que no suelte al lector. Prescindí de cuestiones que acaso sean aburridas, como el trámite judicial. Quise que fuera lo más ágil posible, capítulos cortos, para llegar al lector de novelas policiales, y a los más jóvenes. Muchos me han dicho que podría ser una película o una serie.

P.: ¿Qué lo impulsó a pasar de su libro anterior, investigativo, documentado, teórico sobre la “Historia de la solución final” a una ficción policial?

D.R.: Me gusta escribir. Cuando tengo algunas ideas trato de llevarlas al papel. “Pinche” surgió de conversaciones con mi hermano, Diego, que era cineasta. En “Pinche” estuve trabajando durante más de diez años, eso le dio precisión al relato y a los personajes. Los fui conociendo hasta que empezaron a vivir solos. Busqué una historia que fuera coral entramando cuatro personajes. Volví central a Pinche a partir de la segunda mitad de la novela, y a su alrededor se fueron desplegando tres personajes fuertes, importantes, el Topo, Milo, la Jueza.

P.: ¿Tiene idea de escribir otra novela?

D.R.: Sobre el final de “Pinche” dejé abierta la puerta a una segunda parte.

D.R..: Si, además Pinche ha demostrado ser muy despierto, en el sentido más porteño de ese epíteto, al punto que le proponen un trabajo.

P.: ¿Tendrá que ver con uno de los muchos casos resonantes que usted trabajó como juez?

D.R.: No, es una historia completamente ajena a mi función, transcurre en el sur. No tienen ninguna relación con los casos que a lo largo de estos veinte años he tenido y sigo teniendo.