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31 de marzo 2026 - 10:30

Casi 200 millones de visualizaciones: la joya escondida de Netflix que sorprende a los amantes de la ciencia ficción

La película se volvió un fenómeno inesperado en la plataforma, que captó al público con una historia impactante y sus vistas no dejan de crecer.

La plataforma cuenta con una película extranjera cuya trama no te vas a imaginar, pero te va a enganchar.

La plataforma cuenta con una película extranjera cuya trama no te vas a imaginar, pero te va a enganchar.

Gentileza - Netflix

El catálogo de Netflix suele renovarse con estrenos que buscan captar la atención del público. De todas formas, no todas las producciones que logran números impresionantes son las más comentadas. Algunas películas crecen de a poco y se convierten en verdaderos éxitos sin necesidad de grandes campañas.

Eso fue lo que pasó con Trol, una propuesta europea que se metió entre las mejores de la plataforma en muy poco tiempo. A diferencia de otros lanzamientos que se viralizan inmediatamente, este título se sostuvo en el tiempo gracias al boca en boca y a su propuesta visual. Su fuerte impacto visual y su historia lograron posicionarla como una de las producciones más vistas dentro de su categoría.

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Troll
La película extranjera del 2022 captó al público por su historia llena de fantasía y suspenso.

La película extranjera del 2022 captó al público por su historia llena de fantasía y suspenso.

De qué trata Trol, la película que rompió récords en Netflix

La historia de Trol toma elementos del folclore nórdico y los lleva a un escenario contemporáneo. Todo empieza cuando una criatura gigantesca despierta tras siglos de inactividad en una zona montañosa de Noruega. A partir de ese momento, genera caos mientras se dirige hacia la capital del país.

La protagonista de la historia es una científica especializada en fósiles, quien junto a su padre intenta comprender el origen de este ser tan extraño y encontrar la manera de detenerlo. Su tamaño y determinación lo vuelven una amenaza que crece cada vez más y obliga a las autoridades a actuar frente a algo que parecía pertenecer solo a las leyendas.

Con una duración cercana a las dos horas, la película combina de todo: acción, suspenso y efectos visuales. Además, para los fanáticos del cine de acción, las escenas de destrucción y el tamaño de la criatura recuerdan a clásicos como Godzilla o King Kong.

Su éxito se debe, además de a su trama, a su capacidad para mantener la tensión y sostener el interés del espectador. A esto se le suma una recepción positiva por parte de la crítica, que la consideró como un entretenimiento sólido dentro del género. La producción acumuló más de 200 millones de visualizaciones en pocas semanas y llegó a posicionarse como la película de habla no inglesa más reproducida en la historia de la plataforma.

Troll
La película se está volviendo un fenómeno junto con su secuela.

La película se está volviendo un fenómeno junto con su secuela.

Netflix: tráiler de Trol

Embed - Trol | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: elenco de Trol

  • Ine Marie Wilmann
  • Kim S. Falck-Jørgensen
  • Mads Sjøgård Pettersen
  • Gard B. Eidsvold
  • Anneke von der Lippe
  • Fridtjov Såheim

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