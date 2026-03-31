Taylor Swift fue demandada por una artista de Las Vegas por el nombre de su nuevo álbum "The Life of a Showgirl"

Maren Wade acusó a la cantante de ignorar deliberadamente su derecho a un nombre similar y presentó demandas por infracción de marca registrada.

Swift está siendo demandada por la marca de su más reciente álbum.

Taylor Swift está siendo demandada por una ex artista de Las Vegas por una disputa relacionada con la marca registrada "The Life of a Showgirl" .

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En una demanda presentada ayer (30 de marzo) ante un tribunal federal de California, Maren Wade acusó a la cantante de ignorar deliberadamente su derecho a un nombre similar y presentó demandas por infracción de marca registrada, designación falsa y competencia desleal contra Swift y UMG Recordings.

Ella reclama una indemnización por daños y perjuicios de cuantía indeterminada y una orden judicial que prohíba a la cantante seguir utilizando el nombre de su álbum, que alcanzó el número uno en las listas de éxitos.

En 2014, Wade, que apareció en el reality America's Got Talent , comenzó a escribir una columna en el Las Vegas Weekly llamada Confessions of a Showgirl (Confesiones de una corista) sobre sus experiencias como artista en la industria del entretenimiento.

Desde entonces, también se ha convertido en un podcast y un programa en vivo de música pop y jazz. Su sello distintivo abarca actuaciones en directo, producciones teatrales y televisión, entre otras cosas.

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Qué dice la demanda contra Taylor Swift por "The Life of a Showgirl"

El año pasado, cuando Swift lanzó su duodécimo álbum, "The Life of a Showgirl", "no lo hicieron discretamente", según la demanda de Wade. "En cuestión de semanas, la designación se colocó en productos de consumo, se estampó en etiquetas, rótulos y envases, y se utilizó como identificador de origen en todos los canales minoristas, todo ello dirigido al mismo público que el demandante había cultivado durante años", añade.

Según la demanda, cuando Swift solicitó inicialmente registrar "The Life of a Showgirl", la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos lo rechazó por ser confusamente similar al de Wade.

Señaló que ambos nombres comparten una frase clave, "de una corista", y recalcó que ambos se utilizan en relación con el entretenimiento que incluye actuaciones musicales y teatrales, lo que probablemente llevaría a los consumidores a creer que existe una conexión entre ambos.

Las marcas registradas existentes suelen tener prioridad sobre las nuevas ofertas, por lo que Swift podría enfrentarse a la opción de comprar los derechos de Wade sobre el nombre o litigar el caso en los tribunales.

Wade ha acusado a Swift de ignorar su marca registrada y ha afirmado que su marca se ha visto perjudicada, ya que los consumidores creen que copió a la cantante.

Según su demanda, la "continua erosión de esa marca amenaza la totalidad de" la marca de Wade.

Swift aún no se ha pronunciado públicamente sobre el caso.