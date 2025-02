Pink Floyd estrenará una versión remasterizada de su histórico concierto en la antigua ciudad romana de Pompeya

Los fans de Pink Floyd pronto podrán revivir un momento icónico de la ilustre carrera de la banda. En 1971, antes del lanzamiento de su octavo álbum de estudio Dark Side of the Moon, la banda actuó en el antiguo anfiteatro romano de Pompeya, Italia. Esta actuación legendaria fue el primer concierto en vivo que tuvo lugar en Pompeya. Aunque no había público en ese momento, Pink Floyd interpretó canciones como "Echoes", "A Saucerful of Secrets" y "One of These Days", todas ellas consideradas ahora favoritas de los fans.