Pity Álvarez fue trasladado a otra clínica tras no poder adaptarse

"Pity" Álvarez , ex cantante de las bandas Viejas Locas e Intoxicados, tuvo que ser trasladado a la Clínica Semed el lunes pasado para continuar con su rehabilitación kinesiológica, pero tras "no poder adaptarse" al centro médico, decidieron realizar un nuevo traslado y el jueves ingresó al Sanatorio Güemes.

Pero rápidamente, comenzaron los problemas: no colaboraba con los médicos, quienes ''no lo podían manejar'' debido al factor de que ''es un paciente poco común'' , según informó Teleshow. A raíz de esto, y tras desarrollar un cuadro de dolor en una de sus piernas acompañado de fiebre, fue trasladado al Sanatorio Güemes.

El registro fílmico exhibe a Melingo llamando por teléfono a Álvarez, quien acto seguido aparece en escena. Publicado en blanco y negro, el director Luis Ortega se suma al encuentro, fundiéndose en un abrazo con el ex líder de Intoxicados. Según informaron, el material forma parte de la reversión de Tangos Bajos, el primer disco editado por el ex Los Abuelos de la Nada y ex co fundador de Los Twist.

En el video, se muestra a Melingo dándole unos discos de vinilo de su etapa en el tango, a lo que Álvarez responde “¡Qué reliquia esto, boludo!”. Y luego, antes de cerrar el video, exclama: ''¿Vamos a ver que onda?'', acompañado del adelanto formal, “Próximamente el documental Tangos Bajos ”.

“Lo de Cristian es muy emocionante. Lo conozco desde chico y siempre admire su talento. Cuando grabamos el track para Maldito Tango fue una inolvidable experiencia. Poder juntar dos pesos pesados en una misma canción (Pity & Pipo) para un álbum mío, fue una gran satisfacción y una alegria inmensa que guardo en casa”, recordó Melingo en diálogo con Teleshow.

Además, destacaron que el ''Pity'' estuvo de ''buen ánimo'' en la grabación: “Siempre estamos pendientes de cada movimiento y semblanzas que salen de su persona. Lo consideramos un artista esencial en nuestro panorama musical. Siempre estuvimos, estamos y estaremos en contacto. Hay un cariño mutuo que trascienden las fronteras”.