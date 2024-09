¿Mensaje para Milei?: Lali Espósito lanzó su nueva canción "Fanático"

Si bien en ningún momento de la canción lo menciona directamente, se puede intuir que algunas de las frases de la letra están dirigidas a él. “ Te encanta hacer como que no tenés idea quién soy, y sé que tenés un póster mío en tu habitación ”, dijo. Al comienzo de su cruzada con Lali, apenas empezada su presidencia, Milei aseguró que no sabía quien era ni conocía su música. Tiempo después, aseguraría que la actriz fue " una arquitectura cultural diseñada para sostener el modelo que beneficia a los políticos".

“Quiere comerme y se come mi sobras, lo tengo encima parece mi sombra. Es mi fanático, me vuelve loca. Todas las noches me sueña y se toca”, agrega Lali en el estribillo.

Lali compuso la canción junto a los productores Martín D’Agosto y Mauro De Tomasso, quienes vienen trabajando con ella hace tiempo. Además sumó para esta producción a Isabela Terán Lieban (más conocida por su alter ego artístico BB Asul), Juan Giménez Kuj y Federico Barreto.

La tensa relación entre Lali Espósito y Javier Milei

La distancia entre Javier Milei y Lali Espósito comenzó el 13 de agosto de 2023. Aquel día, el ahora presidente dio el primer paso en su camino a la Casa Rosada y se impuso en las PASO. La cantante reaccionó a la noticia que sacudió al país y publicó en sus redes sociales: "Qué peligroso, qué triste".

Este fue el desencadenante para que el líder de La Libertad Avanza y sus seguidores comenzaran una oleada de críticas contra la cantante, acusándola de recibir dinero del Estado. Incluso, llegaron a apodarla "Lali Depósito".

Luego de los numerosos comentarios despectivos del Presidente, la cantante respondió en sus redes sociales a través de un comunicado donde calificó de "injusto y violento" el discurso del mandatario, y aprovechó para invitarlo a asistir a ver uno de sus shows para comprobar su profesionalismo.

En su carta, Lali expresó que comenzó su carrera de niña y que gracias a eso ganó "dinero para ayudar a su familia". Recordó sus comienzos en la TV y su paso a la música, financiado con sus ganancias trabajando en series, cine y publicidades, con cinco discos grabados y múltiples presentaciones en público.