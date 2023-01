Plácido Domingo suma una nueva acusación de acoso

Según el portal español ABC, la denunciante comenzó contando que los primeros consejos que se dan a las mujeres en el mundillo de la ópera es que no se suban en un ascensor a solas con él. También dijo que el tenor le preguntó si podía "meter la mano" en el bolsillo "tan bonito" de su pantalón y no supo qué contestar porque no quería "que se ofendiese".