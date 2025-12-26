Florianópolis: qué playas se deben evitar porque su agua es insegura

Florianópolis es una ciudad con playas muy buscadas para los argentinos. Sin embargo, se debe chequear el estado del agua para bañarse por la posible presencia de bacterias vinculadas a los desechos humanos.

En Florianópolis, la temperatura del mar varía entre los 25 y 29 grados en playas como Canasvieiras, Pinheira y Daniela.

La ciudad de Florianópolis, Brasil , es una vez más uno de los destinos favoritos de los argentinos por sus playas y gastronomía. Sin embargo, surgen preguntas acerca de cuáles balnearios se deben evitar por la contaminación del agua por bacterias vinculadas a los desechos humanos.

En Florianópolis, la temperatura del mar varía entre los 25 y 29 grados en playas como Canasvieiras, Pinheira y Daniela. En Santa Catarina existe un sistema público de monitoreo de balneabilidad que permite conocer si las aguas están o no en condiciones para su uso.

La herramienta, que se actualiza semanalmente, está disponible online en la web balneabilidade.ima.sc.gov.br. El monitoreo está a cargo del Instituto del Medio Ambiente (IMA) y se realiza entre octubre y marzo.

El último reporte de la web, con fecha del 22 de diciembre pasado disponible en la aplicación oficial, indica que distintos sectores de las playas del norte de la isla, como Canasvieiras, “frente à Rua Acary Margarida, Ponto 59”, Campeche y Laguna de la Conceicao aparece con condiciones “impropias” para el baño , corroboró La Nación.

Brasil es el destino más demandado para viajar en fin de año

Los argentinos ya definieron a dónde viajarán para despedir el 2025 y recibir el nuevo año. Según datos de las principales plataformas de viajes, la tendencia combina escapadas dentro del país con algunos clásicos internacionales.

De acuerdo con Despegar este fin de año se consolida un perfil de viajero que prioriza destinos con buena conectividad, propuestas gastronómicas y opciones para descansar o celebrar en familia y con amigos. “Para las fiestas vemos un viajero que planifica con mayor anticipación y busca combinar descanso, experiencias y celebración”, explicó Laura Amorós, gerente senior de Marketing de Despegar Argentina.

En el ranking general de destinos más demandados para fin de año, Río de Janeiro se ubica en el primer lugar. La ciudad brasileña vuelve a liderar las preferencias por su clima, playas y una agenda de celebraciones que atrae a miles de turistas. Para quienes eligen este destino, hay paquetes de 8 noches entre el 23 y el 30 de diciembre desde $1.247.068 por persona, que incluyen vuelo directo y alojamiento 4 estrellas con desayuno y gimnasio.