Portugal. The Man vuelve a la Argentina: cómo y dónde conseguir las entradas

La banda oriunda de Alaska llega para compartir "SHISH", su décimo álbum de estudio.

La banda estadounidense vuelve al país.

Portugal. The Man, referentes de la experimentación sonora y el rock alternativo, confirman su vuelta a la Argentina con un show íntimo y potente en el C Art Media el próximo 14 de mayo.

Tras años de evolución constante, la banda de Alaska llega para compartir "SHISH", su décimo álbum de estudio. Alejándose de las estructuras convencionales, la banda abraza una libertad creativa fusionando desde el thrash metal técnico hasta la psicodelia etérea de.

Cómo y dónde conseguir las entradas para Portugal. The Man La venta general de entradas comenzará el viernes 30 de enero a las 10:00 horas y estará disponible exclusivamente a través de allaccess.com.ar.

PORTUGAL_THE_MAN-ANUNCIO-FEED Este nuevo material marca un punto de inflexión para el grupo. Grabado en el estudio personal de Gourley en Oregon, SHISH es un viaje hacia lo profundo: desde reflexiones sobre la crianza en los paisajes salvajes de Alaska hasta la resiliencia frente a los desafíos familiares. Originarios de Wasilla, Alaska, han recorrido un camino único desde pequeños bares hasta los grandes escenarios del mundo. Con una discografía que desafía las etiquetas, han colaborado con leyendas como Danger Mouse y Mike D, consolidando un sonido que mezcla soul, psicodelia y garage rock.

Más allá de lo musical, el show en Buenos Aires pondrá de manifiesto el compromiso social que define a la banda. A través de su fundación "Pass The Mic", han destinado recursos millonarios al apoyo de comunidades indígenas, una lucha que se refleja en canciones como "Angoon" y "Denali", donde denuncian las injusticias sistémicas y celebran la resistencia cultural.

Portugal. The Man no es solo la banda detrás del hit global "Feel It Still"; es un proyecto artístico que utiliza el pop expansivo como vehículo para mensajes de conciencia y transformación. Su regreso a Buenos Aires será la oportunidad perfecta para presenciar en vivo la madurez de una de las propuestas más honestas y arriesgadas de la escena actual.

