Wos sale a la ruta con su "Gira Bonaerense '26": lugares, fechas y venta de entradas

Wos sale de gira por la provincia de Buenos Aires.

Esta vez Wos baja de los aviones y se sube al micro. Así nace la GIRA BONAERENSE ‘26, un recorrido que lo llevará por Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, Junín, Ituzaingó, Villa Ballester y Lanús, marcando su regreso a estos escenarios después de cuatro años.

La gira propone una dinámica poco habitual en los proyectos actuales: una serie de shows pensados para volver a tocar cerca, en ciudades y escenarios donde la música se vive a pocos metros del público.

El recorrido incluye microestadios emblemáticos de la provincia, escenarios donde alguna vez tocaron artistas como Sumo, Los Redondos, Riff y La Renga, y que hoy vuelven a vibrar con la potencia del vivo de Wos.

Fechas de la Gira Bonaerense '26 y venta de entradas 25 de Abril - Mar del Plata - Once Unidos

1° de Mayo - Bahía Blanca - Club Estudiantes

8 de Mayo - Tandil - Unión y Progreso

9 de Mayo - Junín - Sociedad Rural

23 de Mayo - Ituzaingó - Microestadio GEI

12 de Junio - Villa Ballester - Club Alemán

19 de Junio - Lanús - Microestadio Lanús. Las entradas estarán a la venta a partir del jueves 12 de marzo a las 12hs en www.wosd3.com.

WOS_BSAS26_GRAL_1440_Entradas_B La gira durará tres meses. El anuncio llega en un gran momento para Wos, que hace menos de un mes fue el encargado de cerrar el Festival Buena Vibra en Buenos Aires, luego de haber finalizado 2025 con siete presentaciones masivas -seis en el Estadio Obras Sanitarias y una en el Hipódromo de La Plata- frente a más de 40.000 espectadores.

Con su banda integrada por Chipi Rud (guitarra), Natasha Iurcovich (bajo), Francisco Azorai (teclados) y Tomi Sainz (batería), Wos desplegará un show donde conviven intensidad, poesía y una energía colectiva que transforma cada presentación en una experiencia única.