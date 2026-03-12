SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

12 de marzo 2026

Mocedades regresa a la Argentina con un show junto a Los Panchos: cómo y dónde conseguir las entradas

El show será el martes 12 de mayo a las 21h en el emblemático Teatro Coliseo, y sumará la presencia del artista invitado Alex Fernández.

La gira “Si Tú Me Dices Ven Tour 2026” une a Mocedades y Los Panchos.

Desde Bilbao al corazón de Buenos Aires, Mocedades , una de las agrupaciones más queridas e influyentes de la música en español, vuelve a la Argentina para celebrar su historia y reencontrarse con su público en una noche única.

El concierto contará además con la participación del Maestro Rafael Basurto, la última voz original del legendario trío Los Panchos , en un encuentro que promete un recorrido por las canciones más emblemáticas del repertorio romántico latinoamericano.

Informate más

El show será el martes 12 de mayo a las 21h en el emblemático Teatro Coliseo, y sumará la presencia del artista invitado Alex Fernández, representante de la nueva generación de la música romántica mexicana, quien aportará su impronta contemporánea a una velada de lujo.

Cómo y dónde conseguir las entradas para el show de Mocedades

Las entradas para Mocedades junto a Los Panchos ya están disponibles a través de Ticketek.

Una cita imperdible donde tres generaciones de la canción romántica se unirán sobre el mismo escenario para celebrar la emoción, la memoria y la vigencia de un repertorio eterno.

Con más de cinco décadas de trayectoria, Mocedades continúa girando por el mundo con sus armonías inconfundibles y canciones que forman parte de la memoria colectiva, como Eres tú, Amor de hombre, Tómame o déjame y Quién te cantará.

Será una velada donde tres nombres fundamentales de la música iberoamericana compartirán escenario, uniendo España, México y Argentina en un homenaje al amor, la historia y la canción eterna.

La gira “Si Tú Me Dices Ven Tour 2026” une a Mocedades y Los Panchos en un espectáculo inolvidable que celebra la esencia del bolero y la canción romántica. Tras un recorrido internacional que conquistó al público de América, el tour continúa su marcha con nuevas fechas confirmadas en España, incluyendo ciudades emblemáticas como Madrid, Bilbao y Sevilla, y ahora desembarca en el Río de la Plata, con presentaciones en Buenos Aires (Argentina) y Montevideo (Uruguay). Un encuentro musical que traspasa fronteras y generaciones, donde las voces, la historia y el sentimiento se unen bajo una misma melodía: la del amor eterno.

