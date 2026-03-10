Djavan regresa a la Argentina para celebrar sus 50 años con la música: cómo y dónde comprar las entradas + Seguir en









En 2019, el cantautor se presentó en nuestro país en el Teatro Gran Rex donde además fue reconocido como Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires.

El músico brasileño llega con su show “Djavanear 50 anos. Só sucessos”.

Djavan regresa a la Argentina con su espectáculo “Djavanear 50 anos. Só sucessos” donde también recorrerá destinos como Chile y Uruguay con los mayores éxitos de todas las etapas de su amplia discografía. La cita en Buenos Aires será el 24 de noviembre en el Teatro Gran Rex.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En 2019, el cantautor se presentó en nuestro país en el mismo recinto donde además fue reconocido como Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires por su destacada trayectoria y rol como exponente clave de la cultura.

Cómo y dónde comprar las entradas para Djavan en Argentina Las entradas se encontrarán disponibles desde el jueves 12 de marzo a las 12hs con todos los medios de pago y un beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Galicia Visa a través de Tuentrada.com.

image En 1976, Djavan inició su trayectoria con el lanzamiento de A Voz, o Violão, a Música de Djavan, sin imaginar que se convertiría en uno de los mayores íconos de la música popular brasileña. A partir de mayo de 2026, el artista alagoano celebra cinco décadas de carrera con la gira “Djavanear 50 anos. Só sucessos”, que comenzará en São Paulo antes de pasar por estadios y arenas de Brasil, Europa y América Latina en un espectáculo compuesto exclusivamente por sus grandes éxitos.

Además de su país de origen, Lisboa (Portugal) y otras ciudades europeas forman parte del itinerario. El repertorio incluirá al menos 25 canciones que abarcan toda su discografía, entre ellas clásicos como “Sina”, “Oceano”, “Um Amor Puro”, “Se…”, “Eu Te Devoro”, “Samurai”, “Flor de Lis” y “Açaí”.

Con dirección artística de Gringo Cardia, la gira también cuenta con la mirada creativa de Césio Lima (diseñador de iluminación y director de fotografía), Mari Pitta (directora de iluminación) y Sérgio Almeida (programación y operación de luces). Sobre el escenario, Djavan (voz, guitarra acústica y guitarra eléctrica) se presenta junto a Felipe Alves (batería), Marcelo Mariano (bajo), Torcuato Mariano (guitarra eléctrica y acústica), Paulo Calasans (piano y teclado), Renato Fonseca (teclado), Jessé Sadoc (trompeta y fliscorno), Marcelo Martins (saxofón tenor y flauta) y Rafael Rocha (trombón).

Temas Música

entradas