Nico Sorín presenta "Piazzolla Electrónico" en Niceto Club: cómo y dónde comprar las entradas

Un aclamado proyecto que reinterpreta la obra de Astor Piazzolla desde una mirada moderna, intensa y profundamente actual.

El show será el próximo 19 de marzo.

Niceto Club será escenario de una noche especial con Nico Sorín - el próximo 19 de marzo -,uno de los músicos y compositores más versátiles de la escena contemporánea argentina, quien presentará en vivo “Piazzolla Electrónico”, un aclamado proyecto que reinterpreta la obra de Astor Piazzolla desde una mirada moderna, intensa y profundamente actual.

Será una noche que promete redescubrir el universo de Piazzolla a través de una experiencia sonora potente, moderna y profundamente emotiva.

Cómo y dónde conseguir las entradas para Piazzolla Electrónico Las entradas para el show de Nico Sorín en Niceto Club están disponibles a través de venti.com.ar

image El proyecto propone una audaz relectura de su legado, combinando la esencia del tango contemporáneo con una impronta rockera, eléctrica y moderna. Inspirado en el histórico octeto electrónico que Piazzolla formó en 1977, el proyecto propone una audaz relectura de su legado, combinando la esencia del tango contemporáneo con una impronta rockera, eléctrica y moderna. En este formato, Sorin, a cargo de teclados y dirección musical, se rodea de músicos provenientes de distintos estilos para recrear clásicos inmortales como “Libertango” y “Adiós Nonino”, logrando una experiencia sonora poderosa que conecta tradición e innovación.

El resultado es un espectáculo vibrante que mantiene la intensidad dramática y emocional de las composiciones originales de Piazzolla, pero las proyecta hacia nuevas sonoridades, acercándolas también a públicos contemporáneos.

Desde hace varios años, Piazzolla Electrónico se ha convertido además en una cita casi ritual dentro de la programación de Niceto Club: el proyecto se presenta allí con frecuencia mensual desde hace aproximadamente tres años, consolidando un espacio de encuentro entre músicos y público que se renueva en cada función. A lo largo de estas presentaciones han participado numerosos invitados especiales de la escena local, entre ellos Mex Urtizberea, Pipi Piazzolla, Juli Lazo, Chino Laborde y Lito Vitale , generando momentos únicos de improvisación y celebración musical alrededor del universo de Piazzolla.