Serú Girán vuelve de la mano de David Lebón y Pedro Aznar: cómo y dónde comprar las entradas + Seguir en









Grandes himnos como “Canción de Alicia en el país”, “Esperando nacer”, “Seminare”, “Cuánto tiempo más llevará”, “No llores por mí, Argentina” y muchas más resonarán en el estadio de Villa Crespo.

Lebón y Aznar se reúnen para interpretar los clásicos de Serú Girán.

El espíritu de Serú Girán vuelve a escena en una celebración única en la que David Lebón y Pedro Aznar revivirán en el Movistar Arena de Buenos Aires el 19 de junio las canciones de una de las bandas más importantes del rock.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Lebón y Aznar interpretan los clásicos de Serú Girán, temas que marcaron generaciones y dejaron una huella imborrable en nuestra historia musical. No es un simple homenaje: es el reencuentro de dos de sus creadores con un repertorio que sigue latiendo con la misma intensidad que el primer día.

Cómo y dónde conseguir las entradas para el show de David Lebón y Pedro Aznar Las entradas salen a la venta desde el miércoles 11 de marzo a las 10hs a través de www.movistararena.com.ar con todos los medios de pago. Con tarjeta Visa Galicia tenés hasta 6 cuotas sin interés.

image Por la corta duración de la banda (cuatro años en la primera etapa y sólo dos conciertos en River en 1992) el recital en el Movistar Arena es una oportunidad excepcional e histórica para emocionarse y cantar en vivo con dos de sus creadores.

La vigencia de Serú Girán, de más de 40 años, se confirmó en abril de 2025, cuando Lebón y Aznar presentaron “Serú Girán - El Homenaje” ante 150 mil personas en el Festival Quilmes Rock, contando con la presencia de artistas invitados. Un mes después, en mayo de 2025, los músicos trascendieron fronteras con “Serú Girán - por Lebón & Aznar” en el Festival Cordillera de Bogotá.

Grandes himnos como “Canción de Alicia en el país”, “Esperando nacer”, “Seminare”, “Cuánto tiempo más llevará”, “No llores por mí, Argentina”, “A cada hombre, a cada mujer” y “Perro Andaluz” y muchas más resonarán en el estadio de Villa Crespo. Lebón y Aznar prometen una noche emotiva y poderosa. Cada nota, cada mirada y cada aplauso será la muestra de que Serú nunca se fue. Está vivo en la música, en la memoria y, sobre todo, en el público. Por Moro, por la historia compartida, por esas canciones que nos atraviesan la vida, hay que acompañarlos una vez más. Además, el espectáculo en el Movistar Arena continuará con una gira especial: 26 de junio | Quality Arena Córdoba | Córdoba

4 de julio | Metropolitano Rosario | Rosario

25 de julio | Arena Maipú | Mendoza

Temas entradas

Música