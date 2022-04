Marco Antonio Solís será la Persona del Año de los Latin GRAMMYs 2022

https://twitter.com/LatinGRAMMYs/status/1519021465542221826 Nos enorgullece anunciarles que el cantautor, productor, y músico, Marco Antonio Solís será la Persona del Año 2022 https://t.co/UuXhGhq3Lw pic.twitter.com/kMe6MjqLbV — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) April 26, 2022

Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación, señaló que la decisión de honrar a Solís es porque “es una leyenda viviente y una de las figuras más emblemáticas de la música latina. Es un artista que trasciende brechas generacionales conmoviendo a millones de personas con su lírica que inspira mayor aceptación y entendimiento”.

El mismo cantautor mexicano aseguró estar “emocionado y agradecido” por el galardón: “Quiero compartir este sentimiento con todos aquellos que me han inspirado y a los que he podido inspirar también para lograr ocupar el lugar que el público me ha hecho merecedor a través de esta bendición que se llama música. Gracias a todos los que han sido testigos de mi trayectoria, desde mis inicios hasta el día de hoy, y que de alguna forma son también parte de este logro tan importante”.

https://twitter.com/MarcoASolis/status/1518961603953119232 ¡GRACIAS! Gracias por esta distinción tan especial y de tanto valor para mi carrera y vida personal. Son muchos los agradecimientos, pero en especial gracias a Dios Padre por estar siempre presente en mi Ser. #PersonOfTheYear2022 #LatinGrammy @LatinGRAMMYs pic.twitter.com/atd3UoLbKs — Marco Antonio Solís (@MarcoASolis) April 26, 2022

“Gracias a La Academia Latina por darse a la tarea de darle seguimiento a mi trayectoria y evaluarme en la categoría de los grandes que han dejado huella en el mundo de la música. Gracias a mi familia por la motivación que despiertan en mí para seguir siempre superándome y gracias a mi público fiel por hacer posible con su apoyo esta realidad que me llena de orgullo, amor y alegría en el corazón. Gracias a Dios Padre presente siempre en mi Ser", continuó.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCc0TPqUFjXq%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABALfTohFlCDLeYJai0Vc5MVNzVNnLrtsZC260pyku8ltYoAi3ZB990DBu2veihibdoWfJ0GWVel583RG7vuPSwYyEGCzOyKZAOiBYUOc1AChf852qGSvjfPJsCgli1RMocfYwru5sIe7is6ZCOENQiDROwFm2iwZDZD View this post on Instagram A post shared by Marco Antonio Solis (@marcoantoniosolis_oficial)

El autor de "Si no te hubieras ido" nació en Ario de Rosales, Michoacán, y su amor por la música surgió a temprana edad cuando observaba a su padre cantar y tocar la guitarra. Empezó a presentarse con su primo, Joel Solís, como Dueto Solís, y su primera gran oportunidad surgió a mediados de la década de los años 70, cuando formaron Los Bukis.

En 1996, inició su carrera como solista y los más de 16 álbumes que sacó desde entonces han batido récords de ventas, alcanzando las listas de temas populares en Latinoamérica, Estados Unidos y España, y dando lugar a exitosas giras internacionales con Marc Anthony, Laura Pausini y Alejandro Fernández, entre otros.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCcgD9dRly9y%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABALfTohFlCDLeYJai0Vc5MVNzVNnLrtsZC260pyku8ltYoAi3ZB990DBu2veihibdoWfJ0GWVel583RG7vuPSwYyEGCzOyKZAOiBYUOc1AChf852qGSvjfPJsCgli1RMocfYwru5sIe7is6ZCOENQiDROwFm2iwZDZD View this post on Instagram A post shared by Marco Antonio Solis (@marcoantoniosolis_oficial)

La celebración de la trayectoria de Solís tendrá lugar en una gala especial con la participación de renombradas estrellas de la música en un emotivo concierto de homenaje que incluirá interpretaciones de su conocido repertorio por una variedad impresionante de artistas y amigos notables.

Solís se unirá a otros artistas latinos que recibieron el premio en el pasado: Rubén Blades, Juanes, Maná, Alejandro Sanz, Marc Anthony, Joan Manuel Serrat, Roberto Carlos, Miguel Bosé, Caetano Veloso, Shakira, Plácido Domingo, Juan Gabriel, Gloria Estefan, Juan Luis Guerra, Ricky Martin, José José, Carlos Santana, Gilberto Gil, Vicente Fernández, Julio Iglesias y Emilio Estefan.