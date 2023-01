Premios Oscar 2023: Angela Bassett y un hito para Marvel

En 2019, una década después de que Heath Ledger ganara el premio a mejor actor de reparto por Batman: the dark knight, Black Panther hacía historia como el primer filme del género nominado a mejor película, llegando a sumar siete nominaciones a los premios Oscar. La superproducción de Ryan Coogler se quedó sin el premio (Green Book pudo más), pero se llevó tres estatuillas a casa: las de mejor banda sonora, mejor diseño de producción y mejor vestuario.

El 12 de marzo, Bassett se medirá a Hong Chau (The Whale), Kerry Condon (The Banshees of Inisherin), Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All at Once) y Stephanie Hsu (Everything Everywhere All at Once), y de antemano parte como favorita tras haberse llevado a casa el Globo de Oro por delante de Condon y Curtis. Este papel también le ha valido la nominación al BAFTA.

Además de las nominaciones para Black Panther: Wakanda Forever, ha habido otra película de superhéroes que ha entrado en la lista de la Academia de Hollywood para los Oscar 2023. Nos referimos a la deceíta The Batman, que opta a los premios de mejor maquillaje y peluquería, mejor sonido y mejores efectos visuales.