Premios Oscar: creció 56% la audiencia, pero es la segunda menos vista de la historia

Los datos finales de Nielsen "Live + Same Day" para la 94ª edición de los Premios de la Academia, que mostrarán la visualización fuera del hogar y la transmisión en vivo, estarán disponibles el martes. Las primeras cifras de afiliados rápidos de Nielsen para los Oscar del domingo informadas por algunos medios el lunes no están ajustadas a la zona horaria y no tienen en cuenta la visualización de la entrega de premios en la costa oeste.

Los Oscar del domingo comenzaron con la interpretación remota de Beyoncé de la canción "Be Alive" de "King Richard" desde una cancha de tenis en Compton y terminaron con "CODA" de Apple TV Plus ganando la mejor película . En el medio, el espectáculo dio un giro inesperado cuando el presentador Chris Rock hizo una broma sobre Jada Pinkett Smith, y el nominado a mejor actor ( y ahora ganador) Will Smith subió al escenario y golpeó a Rock en la cara.

La ceremonia de los Oscar de 2021 en medio de la pandemia y sin anfitrión atrajo un mínimo histórico de 10,5 millones de espectadores y una calificación de 2,2 entre el grupo demográfico clave de adultos de 18 a 49 años, según datos finalizados de Live + Same Day. El año anterior, la transmisión sin maestro de ceremonias de 2020, que se emitió el 9 de febrero, una fecha más típica para la entrega de premios, tuvo un promedio de 23,6 millones de espectadores. En 2019, el primer año en décadas que el programa no tuvo presentador, la 91.ª edición de los Oscar atrajo a 29,6 millones de espectadores.

La ceremonia del domingo con el trío de Hall, Schumer y Sykes a cargo, marcó el final de una pausa de tres años en lo que respecta a anfitriones desde que el turno de Jimmy Kimmel en los Premios de la Academia 2018 atrajo a 26,6 millones de espectadores.

Los Oscar aumentan con respecto a la audiencia y los índices de audiencia muy bajos del año pasado en un momento en que casi todos los programas de premios están sufriendo índices de audiencia bajos y audiencias más pequeñas, una tendencia a la baja de la última década que continúa durante la pandemia. Los Emmy fueron notablemente la única transmisión de premios importantes que atrajo a más espectadores en 2021 que el año anterior.