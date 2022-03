El hermano de Chris Rock se niega a aceptar las disculpas de Will Smith

Will Smith Chris Rock.mp4 Momento en el que Will Smith golpea a Chris Rock.

El hermano del comediante terminó su sesión de preguntas de Twitter animando a sus seguidores a ver el documental de Chris Rock de 2009 "Good Hair", que explora la importancia del cabello en la cultura negra. "La narrativa ahora es que todo lo que hace mi hermano es faltarle el respeto a las mujeres de color", escribió Tony Rock.

La madre de Will Smith, Carolyn, de 85 años, también había opinado sobre el incidente, señalando el martes que había estado viendo la ceremonia en casa con su familia y se sorprendió al ver a su hijo "salir" de la platea y golpear a Rock. "Es una persona muy uniforme y popular", dijo a WPVI de Filadelfia, afiliada a ABC. "Es la primera vez que lo veo así. Primera vez en su vida... Nunca lo he visto hacer eso". Añadió que, a pesar del incidente, todavía estaba "orgullosa de que él fuera él" y ganara el premio al mejor actor por su papel principal en "King Richard"."Sé cómo trabaja, lo duro que trabaja... He estado esperando y esperando y esperando", dijo Carolyn Smith. "Cuando escuché el nombre, solo estaba: '­Sí!'".

Will Smith Oscar (1).jpg Will Smith al recibir su Oscar como Mejor Actor. ABC

"Jada, te quiero, 'G.I. Jane 2', no puedo esperar a verla", afirmó Rock durante la entrega de los Premios Oscar, despertando la ira de Smith y el silencio y sorpresa de la platea. La película "G.I. Jane" está protagonizada por Demi Moore como una mujer que se afeita la cabeza durante el servicio militar.

Smith irrumpió en el escenario y abofeteó a Rock, ante millones de espectadores. El actor luego regresó a su asiento y gritó blasfemias al comediante antes de ganar el Oscar al mejor actor por su papel de Richard Williams en "King Richard". Pinkett Smith padece alopecia, una afección autoinmune que causa pérdida de cabello. Por ese motivo, la actriz decidió hacerse un corte radical.

Richard Williams Will Smith.jpeg Richard Williams y Will Smith.

Richard Williams, el padre de Venus y Serena Williams y el hombre que Will Smith retrata en "King Richard", también hablaron sobre el incidente el lunes por la noche. "No conocemos todos los detalles de lo que pasó", dijo Richard Williams, a través de su hijo Chavoita LeSane, a NBC News. "Pero no toleramos a nadie que golpee a nadie más a menos que sea en defensa propia".

Chris Rock, en tanto, fue visto la noche del martes por primera vez desde el domingo por la noche, informó hoy Fox News. Rock fue fotografiado en Boston, donde tiene previsto brindar un show unipersonal esta noche.