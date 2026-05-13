La producción dirigida por Michael Mann es protagonizada por uno de los nombres más famosos del automovilismo y promete un drama que deja marca en el pavimento.

Ferrari llegó a HBO Max con Adam Driver en el papel más intenso de su carrera.

Después de una larga espera tras su estreno en cines, Ferrari finalmente llegó a HBO Max , convertiéndose en uno de los lanzamientos cinematográficos más importantes del catálogo.

La película reconstruye uno de los períodos más difíciles de la vida de Enzo Ferrari, fundador de la legendaria escudería italiana y una de las figuras más influyentes de la historia automovilística mundial.

La producción fue una de las películas biográficas más comentadas de los últimos años por el nivel de producción, drama de alta velocidad y el enfoque oscuro e íntimo sobre la figura del magnate italiano.

A diferencia de otras producciones centradas exclusivamente en triunfos deportivos, Ferrari muestra un período complejo para el fundador de la marca. La historia transcurre durante 1957, cuando Ferrari enfrentaba graves dificultades económicas, mientras intentaba mantener competitiva a su escudería dentro del automovilismo internacional. Durante ese mismo periodo, Enzo atravesaba una situación personal extremadamente delicada.

La película explora el deterioro de su matrimonio con Laura Ferrari, tras la muerte de su hijo Dino y también aborda la existencia de una familia paralela que el empresario mantuvo en secreto durante años. Ese conflicto funciona como uno de los motores principales de la película.

A través de primeros planos constantes, sonidos mecánicos y escenas nocturnas la producción refuerza la sensación de presión y agotamiento alrededor del protagonista. Michael Mann explicó que buscaba retratar a Ferrari como alguien completamente consumido por la competencia, el trabajo y las pérdidas personales.

Uno de los aspectos más comentados desde el estreno fue el nivel de realismo de las secuencias automovilísticas. La película se apoya en una gran cantidad de efectos prácticos y recreaciones físicas en lugar de depender exclusivamente de imágenes digitales y efectos especiales.

La película reconstruye especialmente la histórica Mille Miglia de 1957, una de las competencias más peligrosas del automovilismo europeo. Las escenas muestran velocidades extremas en rutas abiertas y accidentes violentos que reflejan el enorme riesgo que implicaban las carreras de aquella época. Muchos críticos le atribuyeron a Ferrari algunas de las mejores escenas de acción hechas por Mann durante toda su carrera.

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Reparto de Ferrari

Adam Drive

Penélope Cruz

Shailene Woodley

Gabriel Leone

Sarah Gadon

Jack O'Connell

Patrick Dempsey

Michele Savoia

Giuseppe Bonifati

Erik Haugen

Ben Collins

Wyatt Carnell

Andrea Dolente

Trailer de Ferrari

Embed - Ferrari - Tráiler Oficial en Español

Una película que tardó décadas en concretarse

Aunque recién llegó a los cines en 2023, Michael Mann llevaba muchísimo tiempo intentando desarrollar el proyecto. El director trabajó durante más de veinte años en la adaptación del libro Enzo Ferrari: The Man and the Machine. Durante ese período cambiaron productores, estudios y actores vinculados al proyecto.

Finalmente, la película logró concretarse con un presupuesto cercano a los 95 millones de dólares y un elenco internacional encabezado por Adam Driver, Penélope Cruz y Shailene Woodley.

La recepción crítica fue positiva, aunque con opiniones divididas sobre algunos aspectos narrativos. Gran parte de la prensa elogió las actuaciones, la dirección de Michael Mann y la potencia visual del film. Algunos análisis señalaron que el ritmo y el enfoque emocional podían resultar menos espectaculares de lo esperado para quienes buscaban una película puramente deportiva. Aun así, prácticamente todos los medios coincidieron en destacar la ambición visual y dramática del proyecto.

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Aunque el nombre Ferrari remite automáticamente al automovilismo, la película de Michael Mann funciona principalmente como un drama sobre presión, duelo y obsesión.

Con Adam Driver en uno de los papeles más exigentes de su carrera y un trabajo técnico muy cuidado en las escenas de competencia, el film llegó a HBO Max como uno de los estrenos cinematográficos más importantes de la plataforma.