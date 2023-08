Preocupación por la salud de Céline Dion: "Ningún medicamento funciona"

Por otro lado, contó cómo reaccionó Céline cuando le diagnosticaron este síndrome: "Fue un shock, pero no ha perdido nada de su espíritu de lucha y se siente reconfortada porque al menos sabe exactamente con lo que está lidiando ahora", relató.

El año pasado, la intérprete de My Heart Will Go On explicó en un video en Instagram que había sido diagnosticada con el Síndrome de la Persona Rígida: "He tenido problemas de salud durante mucho tiempo y me ha resultado muy difícil afrontarlos y hablar de todo lo que me ha pasado".

Y agregó: "Recientemente me han diagnosticado un trastorno neurológico muy raro llamado Síndrome de la Persona Rígida, que afecta a 1 de cada millón de personas. Aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta rara enfermedad, ahora sabemos qué es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo".

Qué es el Síndrome de la Persona Rígida

El síndrome de persona rígida (SPR) es una enfermedad que afecta el sistema nervioso central que se manifiesta por rigidez, espasmos musculares y aumentos en la sensibilidad a estímulos externos que empeoran las contracciones.

Los síntomas clínicos y electrofisiológicos característicos son las contracciones simultáneas de músculos agonistas y antagonistas, la descarga involuntaria y continua de las unidades motoras en reposo.

Los reportes realizados informan una prevalencia de 1-2 casos por millón, con incidencia de un caso por millón por año. La edad media de presentación varía entre los 20 y 50 años, la mujer se afecta más, de 2 a 3 veces en proporción al hombre.