Presentan "Pliegues de laberintos", una retrospectiva del artista visual Marcelo Cofone

Cofone no pertenece a las llamadas tendencias, ni se caracteriza por ser parte de movimientos ni estilos estéticos determinados. Con una formación artística en escuelas de arte y talleres particulares y una vasta experiencia internacional, Cofone se alimenta de una lógica propia, de una sostenida anarquía estética en la que el artista se apropia de situaciones cotidianas y las incorpora a una serie de íntimos relatos en el mundo del arte. Así construye cuestionamientos visuales que lleva a soportes tan disimiles como papel de arroz y video.

Este artista multimedia asume su actividad como hacedor no solamente partiendo de la reflexión de su entorno, sino de una capacidad espontánea en el instante mismo de la mancha, del gesto, del trazo de las primeras ideas, de una sostenida entrega para exponerse. Cofone respira profundamente su tiempo.

Referencias de su trabajo

Nos propone, nos sumerge a un mapeo contemporáneo de la existencia. Desde sus tempranas obras en los años ´90 en su estadía en la ciudad de Nueva York, nos encontramos con una imagen directa que mira a los ojos, las figuras apuntan a cuestionar su presencia. Los espacios siempre fueron protagónicos moviéndose junto a una figuración detallada, provocadora, sutilmente poética. Su obra se extiende al formato instalación y como performer realiza varios videos. Esta experiencia lo marca íntimamente.

Llegarían las obras realizadas en Barcelona donde encuentra en las telas unas de sus pasiones de juventud: la arquitectura que inunda el espacio, la monumentalidad de las construcciones clásicas, viajando en perspectivas que batallan con el espacio, lo penetran, lo agobian. La presencia humana es apenas perceptible. Aquí el artista habla del hábitat como invasor sostenido y de una nueva impronta de carga matérica con las huellas de su presencia. Lo que nos anima a pensar que siente una fuerte influencia de las cavernas y técnicas rupestres que emplaza en soportes con breves insinuaciones de color.

A su regreso a Buenos Aires las obras mutan a escenas inestables, gestuales y fascinantemente errantes, conforman una nueva existencia dentro de su trabajo que, al mismo tiempo, nos desafía y nos conmueve, nos interpela y nos hipnotiza. Todo ello ocurre ante la imposibilidad de soslayar las vastas capas de la oscuridad subyacente, las etéreas sombras diluidas bajo sus trazos andantes.

image.png

Para Marcelo Cofone la especie humana vive solo en repentinos espacios de contemplación y de incierta dicha, lo que constituye un tema recurrente, reflejados en diversos estados de soledad o de encuentros desafortunados. Escenas superpuestas y, a veces, sorprendentemente acumuladas asoman y dejan huella en espacios frondosos o desbastados. Mientras ciertos tambaleos parecen desafiar las leyes de la gravedad, otros espacios hacen lo suyo con el tiempo. La obra delata los intersticios imperceptibles del relato histórico del status-quo, mediante la presencia de andantes refugiados, viajantes melancólicos y entes buscando su identidad.

Las maniobras pictóricas tan solo pretenden incomodar, provocar incertezas, interpelar argumentaciones atadas a endebles justificaciones. Elementos pictóricos, aparentemente incongruentes entre sí, logran generar inquietudes y diálogos incluso entre las diferentes obras, mostrando el lado menos claro de la existencia contemporánea en múltiples zonas del mundo.

Las últimas obras de Marcelo Cofone están conformadas por un recorrido de escenas atemporales, inestables, de poética gestual y de enfrentamiento al entorno. Con un dibujo de notable admiración por los clásicos y una paleta desprolijamente fascinante, la dimensión de su obra y la variedad de soportes que relatan, gritan, preguntan y conmueven, nos describen a un artista que elige ser parte de su propia obra.

La influencia en el artista

Su trabajo ha sido influenciado por la literatura existencialista de Kafka, el tiempo y espacio de Borges, la versatilidad de Robert Rauschemberg, la gestualidad de Egon Schiele y la contundencia de Carlos Alonso. Artistas como Pablo Picasso, Francis Bacon, Diego Velázquez, Rembrandt van Rijn, Francisco de Goya, Anselm Kiefer y Antonio Berni, entre otros son referentes de consulta constante. Claramente su base conceptual y de contenido refiere a reconocer la directa relación entre el artista y sus vivencias que existen por su memoria.

¿Quién es Marcelo Cofone?

Nació en Buenos Aires, en 1959. Es artista visual, profesor superior de Bellas Artes, diseñador gráfico y escenógrafo. Desde 1986 realiza exposiciones en el país y el extranjero. Entre otros lugares, presentó sus obras en el CC Recoleta, Fundación Banco Boston, Bienal de Arte Jóven, Galeria Lafayette, Uruguay. Museo de Arte, Pergamino, Museo Sívori, Bienal Ushuaia,. Art Biennal Busan, Corea.

En 1992 se estableció en Nueva York. Muestra sus obras en City Hall West NY, The State of the Art Gallery, Ithaca; Tribeca Performing Art Center, J. Burgos Cultural Center, Agora Gallery, Artexpo '94 y QCC Art Gallery.

A su regreso a Buenos Aires en el 2000 cofunda la Asociación de Artistas Visuales de la República Argentina. Participa como jurado de concursos de arte y se convierte en curador del Museo Metropolitano.

En el 2008 se establece en Barcelona y allí trabajó como director de La Carbonera espacio de arte. Además, expone en Galerie, Orlandai Galerie, Space Born in a Windows, Carrer dels Artistes y Wandergalerie (Bacelona/Berlin).

En su segundo regreso a Buenos Aires en el 2010 participa de exhibiiones en Galería Zero, Punta del Este; Palais de Glace, Galería Doblar el Viento; Centro Cultural Borges; Centro Cultural Horoldo Conti; Galeria UNLAM; CSV CC, NYC; Espacio FADU/UBA; JVS Project Space gallery NYC y en el Consulado Argentino en Nueva York.

A lo largo de su trayectoria, recibió distinciones en The State of the Art Gallery, Ithaca USA ( premio jurado), Museo de Arte, Pergamino, Buenos Aires (medalla de plata), Art Biennal Busan, Corea (Representante de Argentina). Además, recibió una beca como artista internacional en Residencia en Nueva York.

Sus obras se sumaron a colecciones públicas y privadas en Argentina, Uruguay, Brasil, EEUU, España, Austria, Alemania, Italia y Corea.

Dónde ver las obras de Marcelo Cofone

Exposición de arte y evento multidisciplinario

Actividades: Artes visuales, performance, action painting y música en vivo

Artista: Marcelo Cofone

Título de la muestra: “Pliegues de laberintos”

Período de obras: 1994-2024 Nueva York-Barcelona-Buenos Aires

Inauguración: Viernes 19 de abril de 19 a 23 h

Cierre: 31 de mayo 2024

Horario: Lunes a viernes de 11 a 17 h

Lugar: Espacio Ensó Arte

Fernando Fader 3476 (esquina Uruguay) Victoria, La Horqueta. Pcia Bs As

Info: @ensoespacio - +54 911 2189 6707 - [email protected]