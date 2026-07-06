Claudia Aranovich: tres décadas explorando la naturaleza a través del arte

Claudia Aranovich

Claudia Aranovich es una destacada artista argentina con un vasto CV. Una permanente experimentadora de materiales, con gran capacidad para combinar la madera, la resina en búsqueda de la luz . Desde siempre su obra está inspirada en la naturaleza en la que puede combinar lo natural y lo artificial.

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Recordamos algunas experiencias en el exterior, por ejemplo; instaló flores de bambú en Taiwan, y las realizadas en el Canal de Beagle, esferas lumínicas en ocasión de la Primera Bienal del Fin del Mundo en Usuhuaia y que fueron vandalizadas. Recordamos su obra de 2005/6 por su actitud osada y vanguardista cuando integró vidrios de parabrisas estrellados recubiertos con resina, por lo general, forma esféricas.

La escultora presenta una selección de obras de la última década donde combina madera, resina, ramas y objetos recuperados para reflexionar sobre la memoria, el paisaje y la transformación de la naturaleza. Claudia Aranovich Ha sido promotora e inspiradora de encuentros de artistas de distintas nacionalidades que visitaron Corrientes, Pinamar, comprometidos con el medio ambiente, trabajaron en el bosque y en la playa en un encuentro titulado Global Nomadic Art Project cuya utopía es un mundo más sustentable.

Aranovich se caracteriza por su permanente investigación acerca de materiales no tradicionales en la escultura y la renovación de esta disciplina asociada a la conformación de objetos tridimensionales. En varias ocasiones estuvo invitada a los jardines del Museo Larreta, encuentros escultóricos organizados por Nelly Perazzo que llamaban la atención de la crítica por su gran nivel y en los que mostró sus series correspondientes a “Plantación de Corazones”. A su vez, y siguiendo el ejemplo de Nelly Perazzo en 2001 creó en un pequeño espacio del Museo Rogelio Irurtia, el terreno de Arte Experimental que se abortó en 2003 por la actitud conservadora de la Asociación Amigos.

La muestra reúne obras realizadas durante la última década y profundiza una investigación artística que la escultora desarrolla desde hace más de 30 años. Claudia Aranovich En 2013 realizó “Marea Alta”, video-instalación en tándem con Margarita Bali, destacada coreógrafa, que proyectaba seres humanos en movimiento en resinas orgánicas transparentes.

Su actual muestra en el Centro Cultural Rojas, titulada “Abismos” realizada en la última década aparece el motivo árbol que se encuentra en puertas abandonadas y restos orgánicos está compuesta de objetos, collages, formas esféricas y semiesféricas. Como siempre, innovadora, también hay composiciones de ramas , hojas, espinas y como lo señala la curadora Laura Casanovas “la naturaleza aparece como una fuerza arrasadora que transforma lo inerte” y que como defensora de la Naturaleza, tema casi excluyente en su quehacer, intenta evitar su desaparición. Entre árboles, resinas y memoria: el nuevo viaje artístico de Claudia Aranovich. Claudia Aranovich Desde principios de los 90, señala Aranovich, “mis obras giran alrededor de la naturaleza y la memoria. He incorporado transparencias, luz, movimiento, video y elementos naturales”. “Abismos” se exhibe en Av. Corrientes 2038, CABA, de lunes a sábados de 10 a 20hs. Entrada libre y gratuita.

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