"Berghain", el primer adelanto del próximo disco de Rosalía ya está disponible

La canción (junto al video) son el primer adelanto del cuarto disco de estudio de la cantante.

El nuevo tema de Rosalía ya está disponible.

Rosalía presentó su nuevo single "Berghain", el primer tema y vídeo de "Lux", su nuevo álbum que se publica el 7 de noviembre y que fue anunciado hace unos días en Madrid,

En Berghain colabora con la cantante islandesa Björk (ya cantaron juntas "Oral" en 2023) e Yves Tumor, nombre artístico de Sean Bowie, un productor estadounidense de música electrónica experimental; y se usan sus tres idiomas: español, inglés y alemán. El vídeo está firmado por Nicolás Méndez, de la productora audiovisual Canada, que ya firmó "Malamente", uno de los temas del disco "El mal querer" de Rosalía.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/updaterosalia/status/1982842141543194885&partner=&hide_thread=false “BERGHAIN”, by ROSALÍA featuring Björk and Yves Tumor is now available on all digital platforms. pic.twitter.com/GyEUdHLhKk — ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) October 27, 2025 El título del primer tema de "Lux" hace referencia a la legendaria discoteca de techno en Berlín. Considerada como un templo de la música electrónica y que invita a pensar si es este el estilo del próximo álbum. De hecho, la partitura está escrita en páginas de la editorial alemana G. Henle Verlag. Sin embargo, al menos este tema inicial, no tiene tantas trazas de techno como cabría esperar.

La presentación del nuevo disco de Rosalía El lunes 20 de octubre, por la noche, Rosalía desveló el nombre de su nuevo disco en una aparición en la plaza de Callao. La artista había anunciado que pasaría algo en TikTok. Apareció en un departamento, rodeada de gente grabándola y maquillándola, peinándola con un halo angelical, vistiéndola de blanco, calzándola con unas bailarinas rojas.

Después se subió a un coche que ella misma condujo hasta que en un punto de la Gran Vía no pudo seguir. Se bajó, empezó a correr por la Gran Vía y tuvo que resguardarse en un hotel del centro de la ciudad. Saludó desde una ventana. Solo unos pocos la vieron, pero el mundo confirmó que su cuarto trabajo se llama "Lux".

