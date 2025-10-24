El festival Music Wins confirmó los horarios de su esperada edición 2025

Además, entérate todo lo que tenés que saber sobre el festival independiente más importante de Argentina.

El 2 de noviembre en Mandarine Park, llega una nueva edición del Music Wins.

El próximo 2 de noviembre , Mandarine Park se transformará nuevamente en el epicentro de la música independiente y alternativa con una nueva edición del Music Wins , el festival independiente más importante de Argentina.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con más de 20 bandas en vivo, cuatro escenarios , y una propuesta que combina lo mejor de la música internacional y local, Music Wins invita a vivir un día al aire libre junto al río, donde la música, el arte, la gastronomía y las experiencias sensoriales se mezclan en un mismo pulso.

Las entradas están disponibles en Venti.com.ar. Con tu tarjeta de BBVA Visa disfrutá 6 cuotas sin interés

En esta nueva edición cuenta con una selección que atraviesa géneros y generaciones, con leyendas globales , proyectos consagrados y nuevas voces de la escena local . Desde el soul psicodélico de Tash Sultana hasta el sonido lo-fi de Yo La Tengo , pasando por la energía de Primal Scream , el universo visual de Massive Attack y el espíritu expansivo de L’Impératrice .

El ADN local se expresa con potencia: Winona Riders , Camionero , Evlay , Isla Mujeres , Socorro , Fonso y Las Paritarias y más nombres que representan lo mejor de la nueva ola argentina.

Horarios del Music Wins

ESCENARIO MUSIC

15.30–16.15h Terrores Nocturnos

17–18h Yo La Tengo

18.30–19.30h Winona Riders

20–21.15h Tash Sultana

22.15–23.45h Massive Attack

ESCENARIO WINS

16–17h The Whitest Boy Alive

17.15–18.15h Camionero

18.45–20h L’Impératrice

21–22.15h Primal Scream

23.45–00.45h Hannie Schaft

ESCENARIO FOLKS

15.15–16h Máze

16.30–17.15h Ale Cares y Los Magos Farciar

18–18.45h Isla Mujeres

19.30–20.15h Fonso y las Paritarias

21–21.45h Nina Suárez

23.45–00.30h Sakatumba

ESCENARIO INDIE

15.45–16.30h Socorro

15.15–18h Juana Aguirre

18.45–19.30h OK Pirámides

20–20.45h Evlay

21.15–22.15h Chita B2B Mabel

MusicWins 2025 HORARIOS feed

Desde su primera edición, Music Wins ha sido sinónimo de descubrimiento, comunidad y vanguardia.

A lo largo de los años, el festival logró lo que pocos: unir leyendas internacionales con artistas que están marcando el presente y el futuro de la escena local, instalándose como un punto de encuentro para los verdaderos melómanos.

En 2025, Music Wins vuelve a Mandarine Park —el lugar donde todo empezó— reafirmando su identidad y su capacidad para reinventarse edición tras edición, sin perder su espíritu libre y su impronta independiente.

Cómo llegar al Music Wins

Mandarine Park se encuentra en una zona accesible de la Costanera Norte, muy cerca de Palermo y del Río de la Plata.

Podés llegar fácilmente en colectivo por las líneas que paran en Acceso Punta Carrasco o Av. Rafael Obligado. Las más recomendadas: 23 (desde Retiro o Palermo), 29 (desde el Centro), 50 (desde La Boca), 102, 111, 115, 146 y 180.

Si preferís moverte en subte, tomá la Línea D hasta estación Palermo (o Scalabrini Ortiz) y combiná con un colectivo 29 o 152 (15–20 minutos adicionales). Alternativamente, desde la Línea B podés bajar en Lisandro de la Torre y conectar con el 46.

En tren, la Línea San Martín te deja en La Paternal o Palermo, desde donde podés tomar el 111 o 152 (unos 40–50 minutos desde Once). También hay estaciones de Ecobici cercanas sobre Av. del Libertador y ferries desde Tigre para quienes vienen del norte del Gran Buenos Aires.