24 de octubre 2025 - 13:25

El festival Music Wins confirmó los horarios de su esperada edición 2025

Además, entérate todo lo que tenés que saber sobre el festival independiente más importante de Argentina.

El 2 de noviembre en Mandarine Park, llega una nueva edición del Music Wins.

PH: Patricio Colombo

El próximo 2 de noviembre, Mandarine Park se transformará nuevamente en el epicentro de la música independiente y alternativa con una nueva edición del Music Wins, el festival independiente más importante de Argentina.

Con más de 20 bandas en vivo, cuatro escenarios, y una propuesta que combina lo mejor de la música internacional y local, Music Wins invita a vivir un día al aire libre junto al río, donde la música, el arte, la gastronomía y las experiencias sensoriales se mezclan en un mismo pulso.

Lineup del el Music Wins 2025

En esta nueva edición cuenta con una selección que atraviesa géneros y generaciones, con leyendas globales, proyectos consagrados y nuevas voces de la escena local. Desde el soul psicodélico de Tash Sultana hasta el sonido lo-fi de Yo La Tengo, pasando por la energía de Primal Scream, el universo visual de Massive Attack y el espíritu expansivo de L’Impératrice.

El ADN local se expresa con potencia: Winona Riders, Camionero, Evlay, Isla Mujeres, Socorro, Fonso y Las Paritarias y más nombres que representan lo mejor de la nueva ola argentina.

Horarios del Music Wins

ESCENARIO MUSIC

  • 15.30–16.15h Terrores Nocturnos
  • 17–18h Yo La Tengo
  • 18.30–19.30h Winona Riders
  • 20–21.15h Tash Sultana
  • 22.15–23.45h Massive Attack

ESCENARIO WINS

  • 16–17h The Whitest Boy Alive
  • 17.15–18.15h Camionero
  • 18.45–20h L’Impératrice
  • 21–22.15h Primal Scream
  • 23.45–00.45h Hannie Schaft

ESCENARIO FOLKS

  • 15.15–16h Máze
  • 16.30–17.15h Ale Cares y Los Magos Farciar
  • 18–18.45h Isla Mujeres
  • 19.30–20.15h Fonso y las Paritarias
  • 21–21.45h Nina Suárez
  • 23.45–00.30h Sakatumba

ESCENARIO INDIE

  • 15.45–16.30h Socorro
  • 15.15–18h Juana Aguirre
  • 18.45–19.30h OK Pirámides
  • 20–20.45h Evlay
  • 21.15–22.15h Chita B2B Mabel
Desde su primera edición, Music Wins ha sido sinónimo de descubrimiento, comunidad y vanguardia.

A lo largo de los años, el festival logró lo que pocos: unir leyendas internacionales con artistas que están marcando el presente y el futuro de la escena local, instalándose como un punto de encuentro para los verdaderos melómanos.

En 2025, Music Wins vuelve a Mandarine Park —el lugar donde todo empezó— reafirmando su identidad y su capacidad para reinventarse edición tras edición, sin perder su espíritu libre y su impronta independiente.

Cómo llegar al Music Wins

Mandarine Park se encuentra en una zona accesible de la Costanera Norte, muy cerca de Palermo y del Río de la Plata.

Podés llegar fácilmente en colectivo por las líneas que paran en Acceso Punta Carrasco o Av. Rafael Obligado. Las más recomendadas: 23 (desde Retiro o Palermo), 29 (desde el Centro), 50 (desde La Boca), 102, 111, 115, 146 y 180.

Si preferís moverte en subte, tomá la Línea D hasta estación Palermo (o Scalabrini Ortiz) y combiná con un colectivo 29 o 152 (15–20 minutos adicionales). Alternativamente, desde la Línea B podés bajar en Lisandro de la Torre y conectar con el 46.

En tren, la Línea San Martín te deja en La Paternal o Palermo, desde donde podés tomar el 111 o 152 (unos 40–50 minutos desde Once). También hay estaciones de Ecobici cercanas sobre Av. del Libertador y ferries desde Tigre para quienes vienen del norte del Gran Buenos Aires.

