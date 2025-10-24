El próximo 2 de noviembre, Mandarine Park se transformará nuevamente en el epicentro de la música independiente y alternativa con una nueva edición del Music Wins, el festival independiente más importante de Argentina.
El festival Music Wins confirmó los horarios de su esperada edición 2025
Además, entérate todo lo que tenés que saber sobre el festival independiente más importante de Argentina.
-
Con más de 20 bandas en vivo, cuatro escenarios, y una propuesta que combina lo mejor de la música internacional y local, Music Wins invita a vivir un día al aire libre junto al río, donde la música, el arte, la gastronomía y las experiencias sensoriales se mezclan en un mismo pulso.
Lineup del el Music Wins 2025
En esta nueva edición cuenta con una selección que atraviesa géneros y generaciones, con leyendas globales, proyectos consagrados y nuevas voces de la escena local. Desde el soul psicodélico de Tash Sultana hasta el sonido lo-fi de Yo La Tengo, pasando por la energía de Primal Scream, el universo visual de Massive Attack y el espíritu expansivo de L’Impératrice.
El ADN local se expresa con potencia: Winona Riders, Camionero, Evlay, Isla Mujeres, Socorro, Fonso y Las Paritarias y más nombres que representan lo mejor de la nueva ola argentina.
Horarios del Music Wins
ESCENARIO MUSIC
- 15.30–16.15h Terrores Nocturnos
- 17–18h Yo La Tengo
- 18.30–19.30h Winona Riders
- 20–21.15h Tash Sultana
- 22.15–23.45h Massive Attack
ESCENARIO WINS
- 16–17h The Whitest Boy Alive
- 17.15–18.15h Camionero
- 18.45–20h L’Impératrice
- 21–22.15h Primal Scream
- 23.45–00.45h Hannie Schaft
ESCENARIO FOLKS
- 15.15–16h Máze
- 16.30–17.15h Ale Cares y Los Magos Farciar
- 18–18.45h Isla Mujeres
- 19.30–20.15h Fonso y las Paritarias
- 21–21.45h Nina Suárez
- 23.45–00.30h Sakatumba
ESCENARIO INDIE
- 15.45–16.30h Socorro
- 15.15–18h Juana Aguirre
- 18.45–19.30h OK Pirámides
- 20–20.45h Evlay
- 21.15–22.15h Chita B2B Mabel
Desde su primera edición, Music Wins ha sido sinónimo de descubrimiento, comunidad y vanguardia.
A lo largo de los años, el festival logró lo que pocos: unir leyendas internacionales con artistas que están marcando el presente y el futuro de la escena local, instalándose como un punto de encuentro para los verdaderos melómanos.
En 2025, Music Wins vuelve a Mandarine Park —el lugar donde todo empezó— reafirmando su identidad y su capacidad para reinventarse edición tras edición, sin perder su espíritu libre y su impronta independiente.
Cómo llegar al Music Wins
Mandarine Park se encuentra en una zona accesible de la Costanera Norte, muy cerca de Palermo y del Río de la Plata.
Podés llegar fácilmente en colectivo por las líneas que paran en Acceso Punta Carrasco o Av. Rafael Obligado. Las más recomendadas: 23 (desde Retiro o Palermo), 29 (desde el Centro), 50 (desde La Boca), 102, 111, 115, 146 y 180.
Si preferís moverte en subte, tomá la Línea D hasta estación Palermo (o Scalabrini Ortiz) y combiná con un colectivo 29 o 152 (15–20 minutos adicionales). Alternativamente, desde la Línea B podés bajar en Lisandro de la Torre y conectar con el 46.
En tren, la Línea San Martín te deja en La Paternal o Palermo, desde donde podés tomar el 111 o 152 (unos 40–50 minutos desde Once). También hay estaciones de Ecobici cercanas sobre Av. del Libertador y ferries desde Tigre para quienes vienen del norte del Gran Buenos Aires.
