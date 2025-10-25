La madre de Lourdes Fernández contó cómo continuó la cantante después de haber sido dada de alta

Mabel López adelantó que su hija ya está con sus amigas. Ahora, resta conocer "los pasos judiciales" luego de la imputación del ex de su hija.

Este sábado por la mañana habló la mamá de la cantante Lourdes Fernández , luego de que fuera rescatada de la casa de su expareja . La mujer brindó detalles de cómo se encuentra la artista tras ser dada de alta del Hospital Fernández y qué ayuda podría recibir próximamente.

Mabel López contó que “después de que le dieron el alta se fue con amigas" y que está en la casa de una de ellas en CABA. Además, agregó que "el primer día no tomó mucha conciencia. Ayer estaba mejor, hablaron mucho. Está tomando la dimensión de esto ”, detalló en declaraciones radiales.

En ese marco, la mujer indicó en diálogo con radio Mitre: “Ahora hay que esperar los pasos a nivel judicial. Por lo menos ella ya está afuera de ese infierno”, e insistió en que la pareja de su hija, Leandro Gómez García “tenía entrampada” a Lourdes en la relación.

La mujer indicó que su hija “sigue enojada” con ella pero "tomando dimensión" de la situación.

Cómo está siendo tratada Lourdes

Al ser consultada sobre el tratamiento psicológico o psiquiátrico que podría recibir Lourdes, su madre dijo que en la Justicia aprobaron una pericia psiquiátrica para la cantante para que pueda recibir ayuda: “Es para un tratamiento ambulatorio o con internación. Con eso creo que ella va a poder”.

“Debe tener un caos a nivel emocional. Se tiene que dar cuenta de dónde estaba metida y cómo llegó a ese lugar. Si ella no resuelve esto, va a encontrar a una persona con las mismas características [que García Gómez]”, advirtió.

Además describió que cuando lo conocieron al hombre, sintieron que "era encantador" y "jamás" podrían haber imaginado este final para la artista.

Leandro García Gómez y lourdes de bandana “Se tiene que dar cuenta de dónde estaba metida y cómo llegó a ese lugar", pensó la madre de Lourdes sobre su relación con García Gómez.

La pareja de Lourdes Fernández declaró ante la Justicia y negó haberla secuestrado

Leandro Esteban García Gómez, pareja de la exintegrante Bandana Lourdes Fernández, negó este viernes haber secuestrado a la cantante durante su declaración indagatoria ante el juez Diego Javier Slupski, titular del Juzgado Criminal y Correccional N.º 13, y la fiscal Silvana Russi, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 43.

El hombre, detenido el jueves tras un operativo en su departamento de Palermo, aseguró que Fernández permanecía con él por voluntad propia y que había decidido alejarse de su madre, Mabel, quien fue la que impulsó las denuncias por violencia de género y la búsqueda por desaparición.

Durante la audiencia, se negó a responder preguntas y rechazó las imputaciones en su contra. “No le toqué un pelo”, dijo ante el magistrado, desmintiendo los testimonios de familiares y allegados de la artista que habían señalado episodios de agresión física.