Primavera Sound anunció su vuelta a Buenos Aires para el 2026: cuándo será







El festival anunció oficialmente su regreso al país luego de la cancelación en 2024. La organización todavía no confirmó la sede del evento.

El festival de música vuelve tras dos años de ausencia.

El Primavera Sound confirmó a través de sus redes sociales que regresará a Buenos Aires los días 28 y 29 de noviembre de 2026, poniendo fin a una espera que se extendió desde la cancelación de la edición prevista para 2024 y la ausencia del festival en 2025. Con el mensaje “Volvemos a encontrarnos ”, la organización generó ilusión entre los fanáticos que durante dos años se quedaron sin la oportunidad de disfrutar del evento en la Argentina.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La edición de 2024 había sido suspendida oficialmente debido a que no se podían cumplir con los estándares de calidad que caracterizan al festival, mientras que 2025 no contó con ninguna actividad en Latinoamérica.

Tras estas pausas, el anuncio representa no solo la vuelta del festival a Argentina, sino también una oportunidad para reconectar con la comunidad local que se había acostumbrado a ver a grandes figuras internacionales y a talentos emergentes en un mismo escenario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PS_BuenosAires/status/1979315405052387837&partner=&hide_thread=false Volvemos a encontrarnos



Primavera Sound Buenos Aires



28 y 29 de noviembre de 2026 pic.twitter.com/AZOxnmJip1 — Primavera Sound Buenos Aires (@PS_BuenosAires) October 17, 2025

Primavera Sound vuelve a Buenos Aires: expectativa por la sede y el lineup La sede exacta del festival aún no fue confirmada, aunque las anteriores ediciones se celebraron en Parque Sarmiento y Costanera Sur.

Los organizadores trajeron al país nombres como The Cure, Blur, Pet Shop Boys y Beck, junto a artistas locales que se consolidaron en la escena independiente, como Conociendo Rusia, Él Mató a un Policía Motorizado, Turf y Dillom. La combinación de grandes íconos y nuevos talentos es uno de los rasgos distintivos del Primavera Sound, que lo mantiene como un referente de los festivales de música en Latinoamérica. Primavera Sound lineup x dia La edición 2023 trajo a nombres del calibre de The Cure, Blur, Beck y Pet Shop Boys. En tanto, la edición 2022, también recordada con cariño por los asistentes -a pesar de la intensa tormenta que obligó a cancelar varias presentaciones- tuvo a Jack White, Pixies, Cat Power, Bjork, Arctic Monkeys, Travis Scott y Julieta Venegas y más. En el apartado local hubo lugar para Hernán Cattaneo, Damas Gratis, L-Gante y Juana Molina, entre otros. El regreso del festival no solo representa una noticia esperada por los fanáticos, sino también una oportunidad de revitalizar la escena musical en Buenos Aires hacia finales de año. Tras dos años sin shows, la comunidad local de Primavera Sound se prepara para vivir nuevamente la experiencia que combina música, encuentro y diversidad artística, mientras se aguarda el anuncio oficial de la grilla y de la sede definitiva.

Temas Festival

Música