El regalo de los Reyes Magos: decretan feriado para el 6 de enero de 2026

En pleno arranque de año,los feriados no solo se definen a nivel nacional: también existen fechas locales que cambian la rutina por un día. En esos casos, el motivo suele tener que ver con la identidad de cada lugar y con celebraciones que se repiten desde hace décadas.
Por eso, cuando aparece un feriado no significa lo mismo para todo el mundo. En el calendario de la Provincia de Buenos Aires hay una fecha marcada para esa jornada, pero aplica de forma puntual y está atada a una historia bien concreta.
El 6 de enero de 2026 figura como feriado local por aniversario fundacional en El Dorado, una localidad que pertenece a Leandro N. Alem. Es decir: no es un descanso general para toda la provincia, sino una jornada especial vinculada a la creación de ese pueblo.
En el mismo listado oficial de enero aparecen otras fechas similares para partidos y localidades bonaerenses, con un detalle importante: cuando el día coincide con sábado, domingo o feriado nacional, se considera día no laborable. En este caso, el 6 de enero queda reservado para la conmemoración local y se organiza en función de esa efeméride.
Feriados inamovibles de 2026
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 17 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 se diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2026
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
