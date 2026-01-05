Última exposición del 2025 en Proa: "El orden imposible del mundo - Arte Contemporáneo"

La muestra se puede ver en Pedro de Mendoza 1929 (CABA), miércoles a domingos de 12 a 19hs.

“El orden imposible del mundo - Arte contemporáneo ” se exhibe en Proa bajo la curaduría de Francisco Lemus hasta marzo del 2026.

Instalaciones, obras de gran formato, proyectos efímeros ponen en diálogo universos estéticos diversos, propone una reflexión sobre el arte contemporáneo como espacio donde el deseo de dar forma al mundo se convierte en un modo de compensar su constante mutación.

Las obras pertenecen a las Colecciones Balanz, Oxenford, Brown, Diefenbach, Cherñajovsky y entre los artistas convocados están Pablo Accinelli (1983), reside en San Pablo, con “Donde quieres que estés” , obra de 2010.

Cada letra del mensaje está impresa sobre rollos de papel de distinto tamaño, material frágil que parece sostenido por una fuerza. No se sabe quién es el destinatario de la frase pero los rollos están al borde del equilibrio.

La obra de Nicanor Aráoz “Sin título” es de 2011. Obra temprana en la que Aráoz, nacido en 1981, que toman referencia del comic realiza instalaciones, dibujos y esculturas. Recordamos una obra suya expuesta en el Moderno en 2020 “Sueño sólido”, todos objetos disímiles”, cuatro grandes piezas en latex, calcos de pinturas, objetos, una motocicleta, cadenas, una rockorola que emitía música electrónica.

Patricia Ayres, nacida en 1975, vive en Nueva York, crea esculturas envueltas en metros de elástico que dan lugar a formas corpóreas imponentes pero a la vez , frágiles. Según la artista , el elástico se emplea en la moda, en los ámbitos médicos y militar, aborda temas que van de la transgresión , al castigo, al confinamiento. Muchas de las piezas aparecen atadas con arneses, de hecho, un cuerpo marcado por heridas, lesiones, y otras formas de dominio.

Andrés Bedoya, (Bolivia, 1978), también gestor cultural, vive entre Bolivia y Nueva York. Su obra investiga el complejo de rituales, creencias y objetos de la región andina, a través de la introspección sobre su identidad. Aborda una narrativa sobre una ética artística de un segmento del pasado con tendencia a su extinción. Presenta “Vestimenta II” (2016), tela cosida, chapa metálica, asociada a la dureza industrial , la protección militar y la minería en la región. En palabras del artista: “no tengo interés en la pureza de nada La obra no es sobre la minería, es sobre la historia de la región. También investiga sobre el cuerpo, y los excesos del mundo contemporáneo.

Federico Cantini (Rosario, 1991) presenta “Zarpada” que en lenguaje coloquial se refiere a lo excesivo. Lo salvaje, tallas en madera, relieves en barro. Utiliza la violencia de herramientas como el hacha y el martillo para trabajar maderas de ciprés, Paula Castro (Buenos Aires, 1978) y “No me siento bien” obra realizada entre 2018y 2023 se basa en la silla “Monobloc” a la que lija hasta despojarla de su función.

Eduardo Costa figura sobresaliente del arte conceptual en Argentina presenta “Cuña blanca con objeto genitivo” (2009-2011)El término objeto genitivo remite a la gramática , término que reafirma las ideas conceptuales del artista.

Marcelo Pombo y “Michael y Yo” (1989), collage con ceniceros y fósforos transforma la figura del cantante en un objeto de culto personal, y emocional que desafía la alta cultura y la popular.

“The theater of disappearance” de Adrián Villar Rojas (Rosario, 1980) provocó una gran conmoción cuando fue exhibida en la terraza del Museo Metropolitano de Nueva York, que vimos en 2017.

Esta inmensa instalación semejaba un banquete con mesas dispuestas, figuras congeladas en gestos ambiguos. Villar Rojas trabajó con distintos departamentos del Museo que incluían patrimonio, arqueología, artes decorativas, más de cien piezas, réplicas del acervo. “El teatro de la desaparición” no significa destrucción sino transformación ya que reaparecen en un universo en el que se inscribe el tiempo y la memoria . Esta obra aún continúa conmoviéndonos.

Además de los artistas mencionados la muestra está integrada por Amalia Pica, Valeska Soares, Martín Legón , Juan Odriozola , Rivane Neuenschwander, Elena Dahn.

El curador de la muestra señala que el orden imposible del mundo se presenta “como un intento de hacer visible la inestabilidad, y agregamos, la incertidumbre de nuestra época”.

